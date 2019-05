Flamengo rechazó oferta del Atlético Mineiro por Miguel Trauco

Miguel Trauco vuelve a ser vinculado con el Atlético Mineiro. A pesar de que un reportero de ESPN Brasil negó que el Flamengo haya recibido una oferta del Galo por el peruano. Ahora, otro periodista de la misma cadena deportiva reveló que sí hubo una propuesta del exequipo de Ronaldinho Gaucho para fichar al Genio. Según cuenta Juan Nicola en un video de YouTube, el cuadro de Belo Horizonte quiso el préstamo del tarapoteño hasta diciembre. No obstante, el Fla se negó porque desea venderlo.

"¿Miguel Trauco en el Galo? El lateral izquierdo Trauco también tiene una oferta de Brasil para dejar el Flamengo. El Atlético Mineiro intenta contratarlo por un préstamo hasta diciembre. El problema es que tiene contrato con el Mengao sólo hasta el final del año. De esta manera, negociar ahora sería la última oportunidad de buscar un nuevo club para el peruano. Recién podrá, a partir del 1 de julio, firmar un pre-contrato con cualquier otro club interesado para 2020", explica Juan Nicola de ESPN.

Asimismo, el mencionado comunicado de ESPN Brasil agregó que el Flamengo ya antes había rechazado una oferta del San Lorenzo, pues quisieron 2,7 millones de dólares para el pase completo de Miguel Trauco.

"Por todo ello, no sería interesante para el Flamengo prestar a Miguel Trauco. A principios de este año, San Lorenzo llegó a ofrecer R$ 5,5 millones (US$ 1,3 millones de dólares) para llevarlo en definitivo. Pero el "Fla" pidió R$ 11 millones (US$ 2,7 millones de dólares) y no hubo acuerdo", agrega.

También añade que la posible compra de Filipe Luis, actual jugador del Atlético de Madrid, afectaría sin dudas las chances de continuar a Miguel Trauco. El Flamengo trabaja para repatriar al lateral izquierdo que está muy interesado en volver a jugar en Brasil.

"Tanto Uribe como Miguel Trauco tienen un papel secundario en el Flamengo de 2019. El colombiano ya tiene 14 partidos en el año, con dos goles. La falta de puntería lo llevó a la condición de tercera opción para la posición de centroatacante, detrás de Gabigol y Lincoln. Trauco, por su parte, actuó nueve veces, sin marcar. El Mengao todavía intenta contratar a Filipe Luis en la posición del peruano", finalizó.

Trauco sería titular ante el Paranaense

Miguel Trauco podría a volver a ser titular en la escuadra del Flamengo, que este domingo 26 mayo (2.00 p.m. - hora peruana) enfrenta al Atlético Paranaense en el Brasileirao. La lesión de René abre espacio para que el Genio puede alinear en el once del equipo dirigido por Abel Braga.