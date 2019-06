Dirigentes peruanos se coronaron campeones en torneo de la FIFA disputado en Francia [FOTOS]

Al pie de la Torre Eiffel, el equipo de los directivos sudamericanos logró el título del torneo organizado por la FIFA en el marco del 69° Congreso que se realizó en París.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, jugó algunos minutos en el cuadro que también contó con la participación de Felipe Cantuarias y exjugadores profesionales como Juan Sebastián Verón, Esteban Cambiasso, Javier Zanetti, entre otros.

El partido de fútbol 8 fue mixto, con la presencia de tres mujeres (dos en cancha). Participaron Carolina Cristinziano, Rosana Gómez y la venezolana Deyna Castellanos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se vistió de corto y fue protagonista del video viral de la semana, al ejecutar un tiro de esquina con poca técnica. La máxima autoridad del fútbol mundial mandó la pelota a las graderías.

En la primera fecha, el equipo de la Conmebol goleó 3-0 a África, luego derrotaron 2-1 a la CONCACAF, después vino un triunfo 4-2 sobre la UEFA y en la final vencieron 2-0 a la FIFA.

Infantino firme hasta el 2023

En el 69° Congreso de la FIFA, las 211 asociaciones miembro reeligieron por unanimidad a Gianni Infantino hasta el año 2023. "Hoy nadie habla de crisis, de reconstruir la FIFA desde cero. Nadie habla de escándalos, de corrupción, hablamos de fútbol. Creo que lo menos que podemos decir es que hemos dado la vuelta a la situación", resaltó.

Mundial Sub 20 en Perú

La FIFA aceptó la candidatura de nuestro país para ser la sede del Mundial Sub 20 que se jugará en el año 2021. La Federación Peruana de Fútbol considera que el próximo Mundial Sub 20 es una gran oportunidad para ratificar que el Perú puede ser anfitrión de grandes eventos deportivos como la Copa América 2004, el Mundial Sub 17 2005, el Sudamericano Sub 17 y los Juegos Panamericanos Lima 2019.