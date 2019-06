Federación Peruana de Fútbol desautoriza a la ADFP y confirma que sí se jugará Copa Bicentenario

La guerra entre la Federación Peruana de Fútbol y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional está declarada y parece no tiene cuando acabar. Tras el comunicado emitido esta semana por la ADFP en el cual se señala que los clubes de la Liga 1 y la Liga 2 no participarían de la Copa Bicentenario, la FPF arremetió con un documento que no solo niega esta versión, sino que relega a la mínima expresión al ente que agrupa a los clubes profesionales.

La FPF señala que sí cumplió con enviar a todos los clubes una presentación resumen con los lineamientos fundamentales y principales reglas de competición del torneo que fueron aprobadas el 29 de mayo de 2019. Además, detalló el calendario (incluyendo escenario, día y hora) de la totalidad de partidos de la fase de grupos del torneo que debe iniciarse el 21 de junio.

El ente rector del fútbol aclara que si bien los recursos de la cesión del nombre del Campeonato de la Liga 1 serán destinados exclusivamente al Fondo de Transporte de los clubes participantes “esto no implica que la FPF, como organizador del torneo, deba rendir cuentas a la ADFP”, algo que reclama este último ente como argumento para negarse a jugar la Copa Bicentenario. Sobre este punto, la FPF deja en claro que proporcionará detalles sobre rendición de cuentas solo a cada club, si es que esta información es solicitada.

En la parte más contundente de la carta, la FFP deja sin piso a la ADFP y le señala que en la Videna “son dueños de todos los derechos derivados de las competencias y otros eventos bajo su jurisdicción, tal como corresponde al ser miembro oficial FIFA y de la Conmebol”. Si bien la FPF refiere que delegó a la ADFP la organización y administración de los torneos de primera en el pasado, dicha delegación no se renovó por recomendación de FIFA y la misma culminó al termino del Descentralizado 2018.

En ese sentido, al FPF señala que no existe argumento legal y/o reglamentario que justifique el contenido del oficio en el que la ADFP anunciaba que los clubes de la Liga 1 y la Liga 2 habían decidido no participar en la Copa Bicentenario. “Hemos confirmado que su comunicación no representa al 100 por ciento de los clubes de la Liga 1, tal como se desprende de las publicaciones que han sido posteadas en redes sociales durante las últimas horas por varios de los clubes que participarán en la Copa Bicentenario y el Campeonato Femenino”.

En la parte final del documento, la FPF invoca a la ADFP “que suspenda los actos de desinformación que vienen implementando a y que están complementados como motivos de sanción en los códigos de disciplina”. La misiva es firmada por Óscar Chiri Gutiérrez, Secretario General de la FPF.

Después de esta contundente respuesta desde la VIDENA, solo queda esperar la confirmación de cada uno de los clubes y la posición que adoptará finalmente la ADFP.

EL DATO

La Copa Bicentenario se jugará bajo el formato de un Mundial. Se iniciará el 21 de este mes con 30 equipos. Se jugarán 59 partidos durante 8 fechas. Los participantes estarán divididos en 8 grupos (6 series con cuatro equipos y 2 de tres) agrupados por cercanía geográfica.