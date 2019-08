¿Cueva a Botafogo y Benavente al Nantes? Libero TV lo analiza [VIDEO]

En una nueva edición de Libero TV, se analizó el futuro de los seleccionados peruanos como Christian Cueva y Cristian Benavente quien podrían cambiar de equipo en los próximos días. En el caso de ‘Aladino’, Botafogo consultó por el préstamo del mediocampista, pero desde Santos FC lo descartaron, salvo una compra total del pase.

“No hay posibilidad de préstamo a Botafogo. Cueva solo saldría para siempre. Estamos trabajando en algunos frentes”, declaró José Pérez, presidente de Santos FC tras ser consultado por una eventual salida del peruano.

Con respecto a Cristian Benavente, el peruano ya está en Francia donde hoy debía pasar los exámenes médicos y tras ello ser presentado en el Nantes FC de Francia. El ‘Chaval’ llega a préstamo por toda una temporada y con opción a compra. La operación del traspaso bordearía los 5 millones de euros.

Sin embargo, estos no fueron los únicos temas que se tocaron en Libero TV, sino que también se planteó otra pregunta como: ¿Quién es el responsable del fracaso de la Sub 23? Las críticas apuntan directamente al comando técnico liderado por Nolberto Solano.

Según se pudo conocer, desde la Videna están muy molestos con los clubes peruanos porque no cedieron a algunos jugadores para los Juegos Panamericanos. Es más, en la FPF se desliza la posibilidad de no presentarse al Pre Olímpico que se va disputar el próximo año en Colombia.

Como se sabe, la Selección Peruana Sub 23 no pudo avanzar a las semifinales de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ahora el equipo de Ñol Solano peleará por el séptimo y el octavo lugar ante Ecuador este miércoles desde las 10:00 a.m en el Estadio San Marcos.