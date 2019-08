Ángel Comizzo sobre la llegada de Jean Ferrari a Universitario: “No opino”

Ángel Comizzo entrenador de Universitario de Deportes dio una larga conferencia de prensa esta mañana para hablar el estado de los jugadores de cara a al próximo partido de la 'U' por la Liga 1.

El entrenador que venía respondiendo amablemente todas las preguntas respecto a lo futbolístico del equipo ‘crema’ no le gustó para nada que le cuestionaran sobre la llegada de Jean Ferrari a Universitario por lo que prefirió no emitir ningún comentario.

“No opino, solo habló de fútbol, no hablo de lo que no sé, me contrataron para dirigir a un equipo de fútbol” fueron las palabras del actual estratega merengue.

Con esto queda evidenciando que la relación se encuentra un poca tensa y que por ahora no ha habido acercamiento entre ambos, con la intención de poder conversar y llevar su relación de la mejor manera, por bien del club.

Jean Ferrari y Ángel Comizzo

La mala relación entre ambos se habría originado cuando Ferrari era directivo de Cesar Vallejo, siendo él uno de los que impulsó la llegada de Comizzo al equipo universitario, dado el buen resultado que había tenido en la U.

Pero todos sabemos cómo acabó la historia, el descenso de UCV rompió todo lazo de estima y consideración entre ambos personajes.

Ahora volverán a trabajar juntos, puesto como se sabe Ferrari será el nuevo Gerente del club y Ángel Comizzo es el actual entrenador de Universitaria de Deportes