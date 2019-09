¡Garra blanquiazul! El clásico que Universitario no quisiera recordar | VIDEO

Universitario siempre está asociado a la garra y de ahí el término "Garra Crema". Pero Alianza Lima también tiene resonantes triunfos ante la "U", adonde no se dio la lógica y contra todo pronóstico los blanquiazules se alzaron con el triunfo.

El año 2002 se creó la Copa Sudamericana y los clubes peruanos clasificados fueron Universitario y Alianza Lima, como campeón y subcampeón del Torneo Apertura de ese año. Y se enfrentaron entre sí para definir quien avanzaba a la siguiente fase.

Un día como hoy, exactamente el 4 de setiembre del 2002, se jugó el primer partido en el Estadio Nacional, con arbitraje de Manuel Garay. Al frente de Alianza Lima estaba Franco Navarro, mientras Osvaldo Piazza dirigía a Universitario.

Ese día Alianza Lima tomó prestado la garra a su rival de turno para ganarle 1-0, con solitario gol marcado por el uruguayo debutante, Nelson Olveira (10'). El mérito de Alianza es que ganó pese a terminar el partido con nueve y la "U" con su once completo, pues fueron expulsados Henry Quinteros (22') y Juan Jayo (78').

La revancha se jugó una semana después en el mismo escenario. Y el marcador se repitió, siempre a favor de Alianza Lima, con un agregado importante, el gol aliancista lo marcó el ex crema Roberto Farfán. Así los grones avanzaron de etapa y la "U" eliminada en primera fase.

ALINEACIONES:

Alianza Lima (1): G. Roverano; G. Salas, J. Soto, N. Olveira, C. García; M. Ciurlizza (A. Prado), J. Jayo, H. Quinteros, C. Barrionuevo (L. Hernández); R. Farfán (A. Olcese) y L. Romero

Universitario (0): O. Ibáñez; S. Acasiete (M. Guevara), R. Díaz, E. Domínguez; J. Galliquio, J. Carranza, J. Pereda, M. Gómez (C. Lobatón); J. Sotil, P. Cominges y E. Esidio (P. Maldonado)