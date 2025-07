Alejandro Hohberg rompió en llanto tras anotarle a Universitario: "Una semana de..."

Si ha habido un héroe en Cusco este sábado, ese fue Alejandro Hohberg, quien en su debut con Cienciano le anotó un golazo a Universitario para empatar el partido 1-1 por el Torneo Clausura 2025. Tras los 90 minutos, el 'Enano' rompió en llanto y sorprendió a los hinchas del cuadro imperial con un tajante mensaje.

El experimentado atacante recientemente llegado al club botó algunas lágrimas a la hora de dedicarle el tanto a su familia ya que reveló que pasó una muy mala semana y ellos fueron muy fundamentales a la hora de tomar la decisión de fichar por el 'Papá', la cual fue blanco de cuestionamientos por parte de los aficionados de Sport Boys (su exequipo).

"Déjame mandarle un beso grande a mis hijos y a mi esposa porque pasamos una semana de mier…, todo esto para ellos. Son un pilar fundamental porque saben que no fue fácil tomar esta decisión de venir acá, fue una semana de mier…, pero agradecido por como me recibieron. Uno quiere demostrar dentro de la cancha por qué lo trajeron a uno y arrancar así me pone feliz", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Alejandro Hohberg estaba preparado para debutar con Cienciano

El futbolista de 33 años dejó claro que, a pesar de haber llegado hace tres días al conjunto cusqueño, estaba preparado para jugar rápidamente su primer partido pues venía con continuidad y se mostró alegre que se haya dado con una anotación y conseguir el empate agónico.

"Me hubiese gustado ganar, pero debut soñado porque tenía ganas de poder participar y era una lástima si nos tocaba perder por ese penal. Si bien no nos vamos contentos porque no ganamos, la forma en la que terminamos el partido fue positivo. Entrené dos días con el equipo, pero vengo con muchas ganas, con rodaje. Sabía que podía tener minutos, pero estaba preparado estaba preparado y por suerte pude convertir", agregó.

Así fue el gol de Alejandro Hohberg en el Universitario vs. Cienciano

Cuando todo hacía indicar que Universitario conseguiría una victoria, Cienciano logró igualar las acciones a los 94 minutos gracias a Alejandro Hohberg, quien tras realizar dos paredes con Jimmy Valoyes y Leonel Galeano, sacó un disparo desde fuera del área que fue inatajable para Sebastián Britos.

Video: L1 MAX

Ese gol coronó una gran actuación del peruano-uruguayo, quien había ingresado a los 66 minutos en reemplazo de Luis Benites y le cambió la cara a los dirigidos por Carlos Desio. En el tiempo que estuvo en cancha, tuvo el 100% de pases precisos (15 de 15), le pegó una vez a portería, realizó un regate y ganó uno de tres duelos por el balón; estadísticas por las que el portal Sofascore le dio una calificación de 7.2 puntos.