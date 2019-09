¡Rumbo al título! La seguidilla de partidos en el llano que favorece a Alianza Lima

Alianza Lima es uno de los líderes del Torneo Clausura con 10 puntos. El cuadro blanquiazul ha encontrado una buena idea de juego de la mano de Pablo Bengoechea, quien regresó al club con el objetivo de volver a dar una vuelta olímpica.

Los victorianos jugarán este domingo ante Ayacucho FC en Matute y la próxima semana visitarán a UTC en Cajamarca. Luego de estos dos partidos, el equipo íntimo afrontará una seguidilla de cinco encuentros consecutivos en el llano. No viajará a provincia.

"Tenemos la gran posibilidad de entrar a la fecha 10 ubicados en una buena posición. Pero, por ahora, estamos enfocados en el choque del domingo, y considero que hemos sido fuertes en Matute y queremos seguir por ese camino", señaló el DT Pablo Bengoechea.

Para el duelo ante los "Zorros", el uruguayo no contará con Pedro Gallese, Carlos Beltrán y Kevin Quevedo. "Entrará en la nómina Aguilar, mientras que Caro lo hará por Rosell. Por lo demás, serán los mismos que fueron a Trujillo para jugar el partido ante Municipal", precisó el técnico.

Los 5 partidos consecutivos que Alianza Lima jugará en el llano

Fecha 8: Alianza Lima vs Real Garcilaso

Fecha 9: Universitario vs Alianza Lima

Fecha 10: Alianza Lima vs Pirata FC

Fecha 11: San Martín vs Alianza Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs Mannucci

Bengoechea expresó su preocupación porque Alianza Lima ha recibido goles en las ocho fechas del Torneo Clausura. "No hemos podido mantener el cero en nuestro arco desde que empezó el torneo y es una deuda que tenemos. Sin duda hay que mejorar en ese aspecto, porque para ganar un partido no solo debemos anotar varios goles sino que la defensa también tiene que evitarlos", manifestó.

Feliz por el debut de Kevin Quevedo en la Selección Peruana

De otro lado, el "Profesor" expresó su satisfacción por el estreno de Kevin Quevedo con la Selección Peruana. El DT desea que la convivencia con los mundialistas sea favorable para el crecimiento del jugador de 22 años.

"Vi el partido de Perú y quedé feliz porque le tocó a Kevin debutar con la Selección. Creo que está aprovechando todos los entrenamientos y minutos que le está dando el profesor Gareca y acá lo estamos esperando para que, luego del próximo amistoso, siga creciendo como deportista".

En ese sentido, Bengoechea aseguró que tiene un plantel de buenos jugadores para reemplazar al goleador. "Para este fin de semana tenemos cómo sustituirlo sin ningún problema. De hecho que Kevin estuvo inspirado ante Cantolao, sin embargo también tenemos jugadores en buen nivel.

Estamos confiados que cuando Quevedo vuelva tendrá un buen rendimiento. Por ahora que disfrute lo que está viviendo con la Selección y que retorne con la misma alegría con la que se fue".