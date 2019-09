Carlos Ramacciotti: "El jugador de fútbol puede tomarse una cervecita, pero sin hacer papelones"

Carlos Ramacciotti viene afrontando su experiencia en el fútbol peruano. En el 2015 fue protagonista dirigiendo a León de Huánuco (en aquella temporada goleó 1-4 a Universitario en el Monumental) y ahora en el 2019 es uno de los líderes del Torneo Clausura.

En una entrevista con El Popular, el argentino reveló detalles de su forma de trabajar con los jugadores del "Rojo Matador", a quienes no solo dirige dentro de un campo de fútbol, sino también aconseja para que sean exitosos en su vida personal.

¿Hasta qué punto la altura es un aliado?

Es ventaja, así como la humedad o el calor en otros lugares para los locales y ello debe ir acompañado con un buen trabajo del equipo.

Lo escuché que da licencia a sus jugadores para que se diviertan, pero sin excesos.

Sí porque sino comienza a funcionar la trampa y no sirve. El jugador tiene que tener su diversión como la tuve yo. Tienen que salir con su esposa o su pareja a bailar, tomarse una cervecita que no significa que se emborrache o haga papelones.

¿Se tomaría una cerveza o una copa con sus jugadores?

No porque debe estar marcada la distancia. Los miércoles comemos un asado con el equipo. En la mesa hay vino se toma una copa, no una botella. Debe haber un margen de distancia como de padre a hijo porque sino se pierde la confianza.

Dicen que usted tiene una imagen paterna y habla mucho con sus jugadores.

Conversamos mucho, por ejemplo le decimos que inviertan su dinero en terrenos que en vanidades, como aparatos tecnológicos. Hay jugadores que cuando se retiran trabajan en cosas ajenas al fútbol porque se equivocaron. Si hacen bien las cosas pueden asegurar el futuro de sus familias y de sus hijos.

Usted salvó a Gimnasia de La Plata del descenso la temporada 1992-1993, ¿cómo cree que le vaya a Maradona?

Le deseo suerte, pero soy sincero, lo veo difícil porque él no eligió los jugadores, no es un proyecto que él inició, el equipo está comprometido con el promedio, que es el puntaje acumulado de los últimos tres años. Gimnasia tiene que campeonar para salvarse.

¿Cuál es la historia de esa foto en la que aparece con Maradona cuando eran futbolistas?

Fue en 1979. La selección juvenil con Diego jugaron un amistoso con la selección de Rosario, ganamos 2-1. Meses después ese equipo sería campeón mundial juvenil con Maradona, Ramón Díaz, entre otros.

¿Qué opina de Maradona?

Un fenómeno. Lo que no me gusta es que lo usen para juntar dinero y solucionen problemas como lo están haciendo ahora.

¿Qué siente que expupilos como Bengoechea, Sanguinetti, Troglio, Guillermo Barros Schelotto sean exitosos hoy?

Lo son porque es gente trabajadora y como futbolistas tuvieron un comportamiento serio y se lo merecen. Son famosos y son humildes.

¿Con tantas vivencias ha pensado escribir un libro?

Estamos en eso. La idea es que sea un libro de anécdotas de mis vivencias en el fútbol como una forma de ser feliz. Agradezco a Dios que desde los siete años estoy en el fútbol.

¿Probó la pachamanca?

Sí, he comido de todo, pero me gusta mucho la caja china.

¿Se animó a bailar el huaylas?

No, soy tímido para eso, no me gusta pasar vergüenza. A veces paso por la Plaza de Armas y veo a la gente bailando y disfrutando el huaylas.

¿Cómo vislumbra el partido con Universitario?

Motiva enfrentar a la ‘U’, un equipo que ha mejorado con Comizzo en especial en lo defensivo y hacerle un gol es difícil.

¿Sueña ser campeón con Huancayo?

En los clubes donde dirigí cumplimos objetivos como salvar el descenso, clasificar a un torneo internacional y con Huancayo la idea es clasificar a un torneo internacional.