Alianza Lima: Bus de los blanquiazules sufrió un percance [VIDEO]

Estamos a horas regresivas de vivir una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Alianza Lima y Universitario se preparan para llegar de la mejor manera a esta contienda futbolística. Este sábado, Pablo Bengoechea y su dirigidos esperaban en el Estadio de Matute al bus que los llevará al hotel donde realizará su concentración.

En los alrededores del recinto deportivo estaban un grupo de hinchas que esperaban la salida de los jugadores. Sin embargo, cuando apareció el transporte encargado de dirigir al plantel blanquiazul,más de uno se llevó una sorpresa. El bus tenía un golpe y las lunas estaban rotas. Al parecer, sufrió un ‘choque’ cuando se dirigía al estadio

El clásico se realizará en el Estadio Monumental, es un duelo importante para Alianza Lima y Universitario, ambos equipos se encuentran peleando los primeros del Torneo Clausura 2019.

Pese a las muchas especulaciones y el hermetismo desde La Victoria, Bengoechea mantendrá a su cuarteto ofensivo conformado por los uruguayos Adrián Balboa, Federico y Felipe Rodríguez y Kevin Quevedo, máximo goleador blanquiazul con 14 tantos y que quiere acabar con su racha de un mes sin anotar.

En el lateral zurdo estaba otra de las dudas en el once de Alianza Lima. ¿Quién será el titular? El juvenil Dylan Caro que ya le ganó la pulseada a Anthony Rosell. Luego, ya no hay interrogantes: serán titulares lo que habitualmente conforman el once blanquiazul.