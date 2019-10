¿QUE PASÓ? Conoce al futbolista peruano que jugó en Europa y ahora milita en Sport Loreto

No es común que futbolistas peruanos, teniendo todo a su favor para brillar en Europa, se regresen al campeonato nacional, peor aún a la Liga 2 2019.

Es el caso del defensa peruano Alex Magallanes Broggi. ¿Qué pasó? el futbolista de 22 años había firmado por el FC Gandzasar Kapan de Armenia, sin embargo atravesó algunas dificultades y ahora pertenece a Sport Loreto.

"Todo iba bien en Armenia, pero luego cambiaron de entrenador y después pasaron muchas cosas. Por ejemplo, el nuevo técnico empezó a jugar con jugadores mayores de 26 años y a los menores nos dejaron a un lado. Además, cuando no tienes el pasaporte comunitario, todo es más complicado. El DT me dijo que no iba a contar conmigo y por eso llegué a un acuerdo con el club para salir, a pesar de que tenía contrato hasta fin de año", detalló Magallanes en una entrevista a "Ovación.pe".

Acto seguido, el zaguero de Sport Loreto dejó en claro que en sus planes no estaba volver al fútbol peruano.

"En mis planes no estaba en regresar al Perú, estaba esperando algo del extranjero pero lamentablemente el representante que me llevó a Armenia tuvo que arreglar problemas familiares en Uruguay y poco o nada pudo hacer. Cuando regreso a Perú, estuve entrenando y conversé con Alianza Universidad, pero no fue nada concreto. Se complicó porque llegaron chicos a préstamo y se cayó. Felizmente, la directiva de Sport Loreto también se contactó conmigo y opté por retornar", agregó Magallanes.

DATO: Sport Loreto, en la Liga 2 2019, se ubica en el décimo puesto con 15 puntos.