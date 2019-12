Josepmir Ballón: "Lucharé por los objetivos de Alianza y lo que quiere el hincha" [VIDEO]

Josepmir Ballón tuvo su primera entrevista como jugador de Alianza Lima donde envió un mensaje de aliento para los hinchas con miras a la nueva campaña en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

"Prometo mucho trabajo, sacrificio y voy a luchar por los objetivos del equipo y lo que quiere el hincha, quizá a final de año vernos felices levantando una copa", declaró para el canal en Youtube del club blanquiazul.

Josepmir Ballón destacó también las cosas que pasó este 2019 en su carrera profesional. El futbolista militó en la Universidad de Concepción en Chile, cuya liga tuvo un final abrupto por las protestas sociales en el país sureño.

"Una mitad de año buena que me ayudó a poder llegar a la selección peruana (fue convocado para la Copa América) y una segunda mitad complicada por algunos motivos y cosas que no me ayudaron a tener la continuidad que tuve en la primera parte, pero así es el fútbol, tiene sus altas y bajas. Uno siempre trata de tener regularidad", puntualizó.

Ballón jugó en el Perú con las camisetas de la Universidad San Martín y Sporting Cristal. En ambos clubes ganó títulos nacionales. También tuvo un breve paso por River Plate de Argentina. Firmó con Alianza Lima para las próximas dos temporadas.