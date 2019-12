Formador de Quevedo: "Kevin prefiere la noche antes que la selección"

La tarde del 30 de diciembre trajo un inesperado anuncio que remeció todas las redes sociales. La selección peruana sub 23, a través de Twitter, comunicó que Kevin Quevedo había quedado fuera de la convocatoria por decisión del comando técnico.

A raíz de este mensaje, se empezó a especular el supuesto motivo por el cual Kevin Quevedo habría quedado fuera de la selección peruana sub 23. En redes sociales se filtraron algunas fotografías que muestran al jugador de Alianza Lima en una conocida discoteca de Barranco y esto habría sido el detonante para que Nolberto Solano lo saque de la convocatoria.

Tras esta polémica, Tito Chumpitaz, formador de Kevin Quevedo, fue entrevistado en "Las Voces del Fútbol" y se refirió al presente del jugador de Alianza Lima.

"Nos da pena lo que le ocurrió, Kevin se está perdiendo en su ego, no está por buen camino. Prefiere la noche antes que la selección y así no le va a ir bien en el fútbol peruano o donde sea", señaló Tito Chumpitaz.

Posteriormente, comentó que el extremo de Alianza Lima ha cambiado y que está mal asesorado. “De chico era muy tranquilo. La fama y el dinero los cambia, los marea. Cuando no estas preparado y asesorado ocurre esto. El núcleo familiar tiene mucho que ver. Tiene proyección y grandes condiciones", agregó.

Por último, el formador contó que ha tratado de comunicarse con su pupilo Kevin Quevedo, pero no le contesta el teléfono luego que su padre tomara las riendas de su carrera futbolística.

"Hace 3 años no converso con Kevin, no nos contesta el teléfono. Lo llevamos a Alianza después de la U, pero su padre tomó las riendas de su profesión. Los resultados lo demuestran, lo maneja y no lo pudo controlar", concluyó.