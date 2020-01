Alianza Lima: revive la conferencia de prensa de Pablo Bengoechea

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea respondió tranquilamente respecto a los comportamientos extradeportivos de sus jugadores, Carlos Ascues y Jean Deza tras ser captados por un programa de espectáculos en una fiesta en su día libre.

Pablo Bengoechea también se refirió al rendimiento del plantel victoriano en la pretemporada que vienen realizando en el distrito de Cieneguilla.

Tema Carlos Ascues y Jean Deza

"Nos fuimos el sábado temprano. Se presentaron el domingo en Matute y eso es lo que yo analizo", comenzó diciendo el entrenador de Alianza Lima.

Luego agregó. "Tenemos unas reglas que cumplir, unas medidas; las cuales veo yo mientras sea el DT. Los jugadores son responsables de los actos que realizan. Cometen errores como cada uno", indicó.

"Lo vamos a tomar como enseñanza y vamos a intentar que no se repita. Si los futbolistas tienen una reunión en su casa les diré que no sean ellos los que abran la puerta, que no se expongan", agregó el Dt uruguayo.

El volante que busca Alianza Lima

Respecto al volante que busca el cuadro de Alianza Lima, dijo el Dt. "Lo seguimos buscando. Tiene nombre y apellido pero si no se da buscaremos opciones. El tema con el fichaje extranjero es más sencillo".

"No me gusta dar nombres pero la directiva está trabajando en el tema", apuntó.

Alianza Lima ya tiene más de una semana entrenando para el inicio de la Copa Libertadores donde enfrentará a Nacional de Uruguay, Racing de Argentina y Estudiantes Mérida de Venezuela por el grupo F.

El portero Steven Rivadeneyra y el delantero colombiano, Cristian Zúñiga también comparecieron ante los medios de comunicación para mostrar sus impresiones sobre la semana de trabajos en Cieneguilla.

Alianza Lima se alista para la "Noche Blanquiazul" este 22 de enero en Matute donde enfrenará a Millonarios de Colombia.

PRECIO ENTRADAS NOCHE BLANQUIAZUL

Alianza Lima vs Millonarios



Tribuna | Precio entradas

Sur S/ 40

Norte S/ 40

Oriente S/ 80

Occ. Lateral S/ 80

Occ. Lateral S/ 180

Occ. Central S/ 160

Palco Pichincha S/ 190

¿Cuándo juega Alianza Lima la Copa Libertadores 2020?

Alianza Lima se encuentra en el grupo F de la Copa Libertadores. Arranca en Matute jugando con Nacional el 5 de marzo.

Programación Copa Libertadores Grupo F

Partidos ida

Matute jueves 5 de marzo

Alianza Lima vs Nacional

Avellaneda jueves 12 de marzo

Racing vs Alianza Lima

Mérida miércoles 18 de marzo

Estudiantes Mérida vs Alianza Lima

Partidos vuelta

Matute miércoles 8 de abril

Alianza Lima vs Racing

Matute miércoles 22 de abril

Alianza Lima vs Estudiantes Mérida

Montevideo miércoles 6 de mayo

Nacional vs Alianza Lima