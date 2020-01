Universitario vs Cerro Largo EN VIVO: Alejandro Hohgberg no jugará en "La Noche Crema"

Hace días LÍBERO informaba sobre la probable ausencia del volante crema en la ”Noche Crema” y, finalmente, se ha confirmado que Alejandro Hohberg no acompañará al equipo en el campo y tendrá que hacerlo desde la tribuna.

Gregorio Pérez declaraba durante la semana que no sabía si el ex Alianza Lima llegaría al encuentro con Cerro Largo. No jugó ante Boca y la lesión parece que se extenderá por más días, por lo que el estratega del cuadro “merengue” ha decidido no arriesgarlo para de esa manera intentar que llegue óptimo para el encuentro ante Carabobo.

Recordemos que Hohberg acabó sentido en el partido ante Huracán y si bien se predecía que no jugaría contra Cerro Largo, ahora lo que peligra es su presencia ante Carabobo. En el transcurrir de la semana el entrenador de Universitario reveló que lo más probable era que no llegara a la “Noche Crema”, pero que esperaba que sí. Si bien estará en la presentación, el volante no jugará ni un minuto y estará desde las gradas observando y deseándole la mejor de la suerte a su club.

Sin Hohberg a puertas de el encuentro ante Cerro Largo, Gregorio Pérez deberá formular un equipo como el que salió ante Boca. Recordemos que ante los argentinos la “U” tuvo una muy buena primera mitad, lamentablemente para los cremas los dos goles del rival cayeron en la segunda parte.

El partido ante Carabobo es este martes 21 a las 17:15 hora peruana en Venezuela y la vuelta será exactamente una semana después, es decir el 28 de enero y se jugará en el Monumental a las 19:30 horas, también de Perú.