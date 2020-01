Leao Butrón sobre Kevin Quevedo: "No sé quién estará aconsejando, pero no lo están manejando bien"

Kevin Quevedo aún no define su futuro futbolístico y se habla de una posible incorporación a Alianza Lima. Sin embargo, aún no hay nada formal y el portero "grone", Leao Butrón se mostró extrañado que el joven volante se encuentre sin equipo.

Sobre Kevin Quevedo se hablan muchas cosas, como ofertas del exterior pero aún no hay nada concreto, situación que genera extrañeza para Leao Butrón. "No sé quién estará aconsejando a Kevin Quevedo. Es un gran jugador, una gran persona, pero está en crecimiento y no lo están manejando bien", sostuvo el portero victoriano a RPP Noticias.

Luego, Butrón considera que está siendo mal asesorado. "Estamos 23 de enero y está sin equipo. Y que haya salido de la Sub 23. Algo no está bien. Eso es claro. Él y los que están al lado de él deben saber qué cosa no está bien", agregó.

¿Puede regresar a Alianza Lima, Kevin Quevedo?

Alianza Lima estaría planeando reincorporar a Kevin Quevedo con una serie de puntos en su nuevo contrato de renovación. Hoy o en los siguientes días podría definirse su regreso a Matute. Posiblemente sería un contrato por seis meses con ampliación a dos.

¿Cuándo se retira Leao Butrón?

Hay que recordar que Leao Butrón anunció que la temporada 2020 sería su última como futbolista profesional. El portero de 42 años lleva cuatro títulos con Alianza Lima, siendo el último en la campaña 2017. También tiene tres copas con la San Martín y una con Sporting Cristal.

"Terminé contento porque ha sido mi última Noche Blanquiazul y estaba más nervioso. Lástima que no pudimos sacar el partido adelante porque el marco fue espectacular", dijo.

¿Cuando juega Copa Libertadores Alianza Lima?

Alianza Lima arranca la Copa Libertadores el 5 de marzo con el duelo en Matute ante Nacional por el Grupo F donde también se encuentran Racing de Argentina y Estudiantes Mérida de Venezuela.