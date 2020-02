Gregorio Pérez y su balance sobre Universitario: "Ha jugado con mucha dignidad y va a seguir así"

Universitario perdió ayer en su visita a Cerro Porteño por la fase 2 de la Copa Libertadores 2020, por lo cual quedó eliminado del certamen. Pese a la derrota, el cuadro 'crema' demostró un nivel de competitividad importante, lo cual fue destacado por el técnico Gregorio Pérez a su retorno a la capital.

El estratega uruguayo expresó su orgullo por el juego que planteó Universitario frente a Cerro, al cual logró arrinconar en su campo, aunque no pudo encontrar la eficacia que los llevase al gol necesario para forzar la tanda de penales.

“Yo creo mucho en este grupo, que no es amplio y lo saben, para lograr el objetivo que nos hemos trazado. Realmente tenemos una gran amargura más allá de tenemos que vivir la realidad y esto continúa”, aseguró inicialmente en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Esto es fútbol, tenemos un plantel que ha jugado con mucha dignidad y va a seguir así con mucho profesionalismo y sintiendo la causa. Así que tranquilidad en ese aspecto”, agregó.

No busca culpables de la eliminación

El experimentado entrenador indicó que él es el culpable de la eliminación de Universitario y detalló que no especificará si algún jugador tuvo un rendimiento bajo en Paraguay.

“El responsable de esto soy yo, no me gusta echarle la culpa a nadie ni públicamente estar manifestando qué futbolista tuvo un buen rendimiento y quién no. Eso no lo hago nuca. A veces los rendimientos de algunos no pueden ser, pero también los rivales juegan y nos tratan de neutraliza”, detalló Gregorio Pérez.





El torneo local, su prioridad

En tanto, Gregorio Pérez recordó que siempre dijo que el torneo local era lo que añoraban ganar desde un inicio, pero que eso no significa una excusa por el prematuro adiós en Copa Libertadores.

“Nosotros desde que llegamos siempre hemos manifestado que la prioridad era el torneo local y no es una excusa por la eliminación. Ahora hay que pensar en lo que viene, esto lamentablemente ya no tiene arreglo, era una ilusión muy grande pero hay que ser realistas y cambiar el chip”, sentenció.

Dato

Universitario tendrá que voltear la página rápidamente ya que este sábado visitará a Carlos Stein a las 3 p.m., en el estadio Francisco Mendoza Pizarro de Lambayeque por el Torneo Apertura 2020.