Universitario vs Alianza Lima: Gregorio Pérez asegura que “ya palpita el clásico” del Apertura

Universitario | “Si yo digo que no pienso en el clásico, en algún momento, estoy mintiendo”, con esta frase inició don Gregorio Pérez ayer su habitual conferencia de mitad de semana en Campo Mar y empezó a palpitar lo que será, en la siguiente fecha, el superclásico del fútbol peruano ante Alianza Lima en el Monumental, pero antes quiere celebrar este domingo en el Callao a costas de Sport Boys.

El estratega uruguayo dio su importante opinión sobre el trascendental partido que paralizará al país. “Gracias a Dios llevo muchos clásicos jugados, en Argentina, Colombia, Uruguay, muchas veces definitorios, quién no quisiera ser partícipe de este clásico que viene. Ojalá tuviese la fortuna de estar dentro de la cancha, pero hoy estoy enfocado en el partido del fin de semana”, indicó.

Y acotó: “¿Quién no palpita un clásico? Si yo dijera que no pienso en el clásico, estoy mintiendo, y a su vez le estoy faltando el respeto a su historia. Hay una historia en cada país. Acá es Universitario y Alianza. Sin desmerecer a los otros equipos, que hay importantes. La verdad es que estoy enfocado en el domingo, pero no dejo de reconocer esa gran fiesta que se vive en el país y el significado que tiene un clásico”.

Acto seguido dejó en claro que “el partido más importante que tenemos es el de Sport Boys. Conocemos al rival y tomamos precauciones”.

¿Cuándo es el clásico Universitario vs Alianza Lima?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se desarrollará el próximo domingo 8 de diciembre a las 3:00 p.m. por la sexta fecha del Torneo Apertura.