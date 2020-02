Roberto Guizasola y la impactante anécdota en un restaurante argentino: "No me dejaron entrar"

El ‘Cucurucho’, como es conocido Roberto Guizasola en el mundo del fútbol, es recordado por sus buenas actuaciones en clubes peruanos, sobretodo en Alianza Lima. Sin embargo, el ex futbolista tuvo también una experiencia en el extranjero, jugando por Rosario Central en la Superliga Argentina.

Jugando en la tierra de Diego Maradona fue donde le ocurrió una impactante anécdota. Resulta que en Rosario, ciudad Argentina, hay dos clubes con una histórica rivalidad, Rosario Central y Newell´s Old Boys. La rivalidad entre la hinchada de estos dos clubes trasciende desde hace más de un siglo, por lo que es común que jugadores de uno de los dos clubes tengan problemas en lugares donde manda el equipo contrario.

Bajo este contexto la historia de Roberto Guizasola no es de sorprender. Lo que ocurrió es que al llegar a Rosario Central, le avisaron a que lugares podía ir y a cuales no, pero el futbolista hizo caso omiso y terminó siendo ignorado en un restaurante argentino.

“La persona que me movilizaba en el club los primeros días, me indicó a qué restaurantes podía ir a comer y a cuáles no, porque son de Newell´s. Yo me reía y un día fui a uno de esos (restaurantes). Desde la puerta no me dejaron entrar, no me atendían”, reveló el ex futbolista.

Tras eso, a nuestro compatriota no le quedó de otra y tuvo que irse a otro restaurante a comer. El peruano estaría una temporada en el club argentino y después volvería a nuestro país, para jugar por Juan Aurich.

¿Qué es de la vida de Roberto Guizasola?

En la actualidad el peruano se dedica a promover el fútbol de menores junto a la Corporación RG, de la cual es dueña. El ex futbolista se encarga de trabajar de la mano a una ONG para poder apoyar la educación en menores y que vaya acompañada del deporte rey.