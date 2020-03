Jorge Amado Nunes: "Algún día espero volver a ser técnico de Universitario"

Jorge Amado Nunes no olvida a Universitario. El 'Cenizo' manifestó su amor por el club 'crema' y reiteró su deseo de entrenar a los 'merengues' una vez más, como lo hizo en el 2006.

Si Dios quiere, algún día espero volver a ser técnico de Universitario”, confesó el paraguayo en una entrevista que concedió a El Comercio.

Jorge Amado Nunes dirigió a Universitario entre 2006 y 2007, pero luego saldría del club. En 2016 volvió al país a trabajar como DT de Sport Ancash, pero luego no volvió a ser considerado en algún club.

"En el Perú no podía dirigir porque los directivos de otros equipos decían que estaba muy identificado con la ‘U’ y eso jugaba en mi contra. Por eso no me llamaban", explicó el 'Cenizo'.

Nunes aseguró que tras la primera experiencia con los 'merengues', problemas con las dirigencias le cerraban las puertas a un posible regreso.

"Sí me han llamado, pero para otras cosas. Se comunicaron conmigo varias administraciones temporales para que los ayude, pero nunca me presté para ello".

Nunes y su respeto por Gregorio Pérez

El exfutbolista destacó el trabajor del entrenador uruguayo con el equipo 'merengue' en los primeros meses del año. "Los vi jugar contra Cerro Porteño y me pareció un cuadro compacto. Intentaba jugar y tiene futbolistas de buen pie. Le tocó un cuadro paraguayo que es muy difícil. Pero, por lo que observé, le tiene que dar para pelear por el título", sentenció.