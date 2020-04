Claudio Pizarro y la espectacular cifra que logró cuando vistió la camiseta de Alianza Lima

A pesar de permanecer solo una temporada y media en Alianza Lima, Claudio Pizarro se metió en la retina de los hinchas como un embajador de su club por su hinchaje sin menospreciar las buenas cifras que logró en ese lapso de tiempo.

El "Bombardero" llegó en el 1998 a La Victoria proveniente de Deportivo Pesquero y aunque no agarró la titularidad desde el comienzo cada ingreso suyo era sinónimo de peligro gozando de una adaptación de inmediata al club.

Claudio Pizarro en su paso por Alianza Lima tiene una cifra que pocos delanteros en 55 partidos gozaron, obteniendo el 0,51 de la media goleadora registrando 28 goles en torneos locales e internacionales que disputó.

Cabe precisar que en 1999 tiene una de las mejores rachas en la historia del club ya que a pesar de jugar solo 22 partidos pudo marcar 19 goles que le sirvieron para dar el gran salto a Europa y llegar ser historia en Werder Bremen.

El atacante peruana reconoció hace unos días que tiene una espina de no haber logrado campeonar jugando en el Perú, pero no prometió jugar en Alianza Lima. "Lo de Alianza Lima, yo siempre lo he dicho, es una posibilidad abierta. No lo cerré en ningún momento. Sin embargo, tampoco dije voy a volver. Me gustaría obviamente porque yo no he salido campeón en el fútbol peruano", explicó Claudio Pizarro en Instagram.

EL DATO

Claudio Pizarro registra 20 goles con la selección absoluta.