‘Manzanita’ Hernández: “Tengo un récord que no lo tiene ni Messi ni Ronaldo”

Ya se retiró del fútbol profesional, pero sigue ligado a la redondita. Luis Hernández, más conocido como ‘Manzanita’, reveló en una reciente entrevista varias anécdotas que le tocó vivir cuando fue dirigido por Jorge Sampaoli, Paulo Autuori, entre otros.

Además, el ex mediocampista que también era defensor y que pasó por equipos como Alianza Lima y Universitario, recuerda sus primeros partidos como profesional. “Recuerdo en mi primera concentración, me tocó con Christian del Mar y con Paulo Hinostroza. Cuando fuimos a dormir, dejaron dos soles en la mesa y me advirtieron que me levante a las 6 de la mañana y vaya a comprar los periódicos”, contó el ahora técnico.

En un primer momento, ‘Manzanita pensó que era broma, pero al ver el rostro de sus compañeros, supo que tenía que ir. También que Jorge Sampaoli, no importaba la hora que era, llamaba a sus dirigidos para contarles o darles indicaciones.

“Estaba durmiendo y a las 4 a.m. suena mi teléfono. Le levanté asustado a responder y era Sampaoli”, le contó Hernández al medio Trome. Sin embargo, el exjugador puede jactarse de tener un récord que no tienen futbolistas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

“Soy campeón con Alianza Lima en el 2001 y con Melgar 2015, el año en el que ambas instituciones cumplían su centenario. Eso no lo tiene ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo”, declaró ‘Manzanita’.

Por última, recuerda que uno de los grandes técnicos que lo dirigieron fue Juan Reynoso. “Te enseña a jugar, esa es la palabra. Te explica cómo solucionar una jugada, trasladarte en el campo”, detalló el también ex Sport Boys.

Cabe mencionar que ‘Manzanita’ Hernández debutó con Alianza Lima y pasó por equipos como la ‘U’, Vallejo, Bolognesi, Melgar, Cienciano, entre otros. Además, llegó a ser internacional con la Selección Peruana participando en 10 encuentros.