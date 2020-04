Rubén Techera y su mayor deseo: "Quiero a Universitario libre para su centenario"

En la charla exclusiva que tuvo Rubén Techera con LÍBERO, también ahondó en la problemática institucional de Universitario de Deportes. El histórico ex jugador merengue lamentó las disputas administrativas y soltó un deseo: que la "U" llegue a su centenario saneado, libre de toda maldad".

El uruguayo, vital en el subcampeonato de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores de 1972, manifestó su profunda preocupación por los líos administrativos que hay actualmente por el control del club. Atención a lo que dice el gran Techera.

"Preocupa todo en este litigio que hay en el club, preocupa bastante la situación porque realmente no se sabe quién administra a la institución. Uno dicen que son ellos, otros dicen que no. No se sabe. Si el equipo no se aleja de todo eso, le puede afectar en algún momento. Eso sí, creo que Gregorio hasta el momento hacer bien de separar lo del equipo con lo directivo, blindó a los jugadores", señaló Techera que además fue campeón de la Copa América de 1967 con la selección uruguaya.

¿Cómo quiere a Universitario en el Centenario? Techera lo explica así: " Yo pienso que al centenario el club debería de llegar saneado, ya libre de toda maldad por un utilizar una palabra, que esté limpio y que el hincha pueda disfrutar de una "U" libre, que pueda pensar en futuro de distinta forma, un futuro esperanzador".

Por último, le dejó un pedido al hincha crema. "Me siento orgulloso de la hinchada de Universitario, desde el tiempo que yo estaba ese aliento era importante y enamoraba. Mi pedido a ellos es que no dejen solo al club, que lo apoyen en todo sentido. En lo administrativo en lo que se pueda hacer y en lo deportivo ya saben, alentar siempre", finalizó el uruguayo.