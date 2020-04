Gianfranco Chávez: “Me identifico con Sergio Ramos y me gustaría jugar en Inglaterra”

Si bien el fútbol se encuentra paralizado por la pandemia del coronavirus, las noticias no cesan y muchos jugadores del medio local se encuentran dando entrevistas en donde cuentan historias y cómo fueron sus inicios en el balompié.

Ahora último, uno de los que se animó a hablar fue Gianfranco Chávez, quien milita en Sporting Cristal y que desde el año pasado se viene consolidando en la zaga central junto a Omar Merlo.

Sobre cómo son los entrenamientos de los celestes en plena cuarentena, Chávez dijo que entrenan cuatro días a la semana. “Los martes nos envían los trabajos para trabajar en casa. El club también nos ha mandado equipos para entrenar. Tengo espacio en mi casa para trabajar y un minigimnasio. Todos los lunes enviamos fotos para que nos midan los pliegues y la grasa”, indicó el jugador para Gol Perú.

Chávez es un central de buena talla y hábil con el balón. Tras ser consultado sobre la liga que le gustaría llegar, respondió lo siguiente: “Me gusta la liga brasileña y argentina. La brasileña es más competitiva. En Europa me gustaría jugar en Inglaterra”.

Además, como tiempo atrás le contó a Líbero, volvió a mencionar que es fanático de un defensor del Real Madrid. “Sergio Ramos es el jugador que más me gusta porque en el Sevilla era lateral derecho, como yo comencé. Me identifico con él y su juego me gusta. Lo imito para tener cosas positivas. He visto bastantes videos del italiano Franco Baresi desde que tengo 16 años. Es uno de los mejores defensas que vi”, afirmó Gianfranco Chávez.

Finalmente, declaró que llegó a debutar con ‘Chemo del Solar, luego fue considerado muy poco por Pablo Zegarra y Mario Salas por lo que partió a Coopsol buscando titularato. Tras pegar la vuelta a Cristal, Claudio Vivas le dio la chance y no la desaprovechó.

“El entrenador que me marcó fue Vivas porque me dio la confianza para jugar. Jugué ante Alianza y lo hice bien, y de ahí no me sacó”, sentenció.