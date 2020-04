Gianfranco Chávez "Nos chocó perder contra Alianza en el play off del 2019"

A pesar de sus 21 años, Gianfranco Chávez es una de las figuras de Sporting Cristal que no dudó en contar algunos detalles que a su corta carrera experimentó y seguirá aprendiendo en los próximos años.

El zaguero "cervecero" recordó algunos de sus entrenadores que lo dirigieron resaltando la capacidad de cada uno de ellos, aunque si debe elegir a quien lo marcó puso en la cabecera a Claudio Vivas.

"Yo debuté en Cristal con 'Chemo'. Con Pablo Zegarra y Mario Salas jugué un partido. A mitad del 2018 me fui a Coopsol buscando continuidad. Ahí aprendí a realizar muchas cosas por mi cuenta. El entrenador que me marcó fue Claudio Vivas porque me dio la confianza para jugar. Jugué ante Alianza y lo hice bien, y de ahí no me sacó", señaló en Gol Perú.

Por otro lado recordó que uno de los golpes que tuvo hasta el momento fue no alcanzar la final del año pasado en la cual fueron eliminados por Alianza Lima en una final que siente que ellos tuvieron mejores opciones.

"A nosotros nos chocó bastante perder con Alianza en los playoffs porque dominamos todo el partido. Era imposible hacerles gol. Para nosotros fue un baldazo y a ellos los levantó para ir al Nacional con ganas", dijo en GOLPERÚ.

EL DATO

Gianfranco Chávez lleva 42 partidos con Sporting Cristal.