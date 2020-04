Roberto Mosquera aclaró las cosas sobre Erick Delgado: “Yo sí maté por él, solo que no se enteró” [VIDEO]

La pandemia del coronavirus ha generado entre otras cosas, que fútbol peruano no tenga fecha de retorno. Sin embargo, debido a la cuarentena, muchos futbolistas y personalidades del balompié nacional están contando diversas anécdotas e historias.

Recientemente, se supo que Erick Delgado dijo que no continuó en Sporting Cristal porque Roberto Mosquera no hizo lo suficiente para que sigan en el año 2013, tras salir campeones en la final del 2012 ante Real Garcilaso.

Ahora último, el actual DT nacional que regresó a Sporting Cristal para volverlo a poner entre los primeros lugares, habló con “7novenos” explicó que las cosas no fueron así, y que por el contrario, luchó por la permanencia del portero.

“Se puede decir que yo sí maté por Erick Delgado, lo que pasa es que él no se enteró, no lo conversamos nunca. Le dije a los dirigentes, no pueden dejar ir al mejor Erick de su carrera. Nunca estuve de acuerdo, pero la directiva no me quería y por eso desarmó el equipo”, contó Roberto Mosquera.

El extécnico de Alianza Lima y Binacional agregó lo siguiente: “El equipo del 2012 era un equipo maduro y al actual le falta madurar mucho más. Por ahora la parte física es lo mejor que estamos trabajando, tenemos un problema en la parte táctica ya que es muy difícil trabajar a distancia”.

Cabe mencionar que Roberto Mosquera ofreció una larga entrevista y tocó diversos temas de Sporting Cristal. Además, no dudó en señalar que “sería un sueño” ver a Julio César Uribe dirigiendo a los celestes.