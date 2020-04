Gregorio Perez sobre renuncia de Pablo Bengoechea: "dirigió el clásico por un compromiso" |VIDEO

Desde su natal Uruguay donde pasa la cuarentena, Gregorio Pérez, entrenador de Universitario habló sobre cómo él y su comando técnico están manejando los trabajos a distancia con sus jugadores y señaló que el fútbol peruano, la Liga 1, recién volverán en 2 ó 3 meses. Además, se refirió sobre Pablo Bengoechea y el último clásico. ¡Atención!

Gregorio Pérez, manifestó que "El preparador físico les pasa materiales todas las semanas a los jugadores, también hace su tarea el coach que es muy importante, pero la situación está muy difícil, no está fácil, como en todos lados, y allá (Perú) el fútbol, según lo que las autoridades están manifestando va para 2 ó 3 meses para reiniciarse", indicó a Radio Universal de Uruguay.

Luego, sobre la salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima, indicó que "fue un hecho particular. Me tocó jugar un clásico, a estadio lleno, pero uno estaba interiorizado en la mañana de ese día que se jugó el partido de que Pablo había renunciado. Porque se dice: Perdió el clásico y tuvo que renunciar y no, dirigió el clásico por un compromiso".

Universitario ganó 2-0 el clásico a Alianza Lima

Como se recuerda, Universitario venció en el Monumental a Alianza Lima por 2-0 por la Liga 1 Movistar. Pablo Bengoechea, dirigió a los íntimos pese haber puesto su cargo a disposición.

La renuncia de Pablo Bengoechea fue por las constantes indisciplinas de algunos jugadores del plantel como fue de Jean Deza y Carlos Ascues.

Pablo Bengoechea aseguró antes de irse de Alianza Lima "que el plantel dejó es escuchar el mensaje que daba".