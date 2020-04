Hinchas de Universitario recaudaron más de 10 mil soles para el equipo de Fútbol Femenino

Si en las buenas te apoyo, en malas también. Es una frase muy usada por los hinchas hacia el equipo de sus amores y, este es un claro ejemplo de la situación que atraviesa el plantel de Fútbol Femenino de Universitario, club que anunció durante la semana la desvinculación debido a que no hay dinero para pagarles sus remuneraciones.

Ante esta penosa situación, los hinchas de Universitario iniciaron una campaña en apoyo a las chias cremas y lo lograron en menos de 24 horas. Según se informó en redes sociales, pasaron la meta que se tenía para recaudar, hasta el momento van 10,120 soles, pero los fanáticos merengues todavía pueden depositar a la cuenta de una de las futbolistas del equipo.

“Importante: se recibirán aportes hasta las 23:59 h de mañana 29 de abril y, por iniciativa de las jugadoras, el excedente será entregado a trabajadores del club que formaron parte de campaña en búsqueda del Torneo Nacional 2019, quienes también pasan por momentos complicados”, señala el Twitter de Asociación Todo por la U.

Sí tu eres hincha de Universitario o simplemente quieres apoyar porque eres amante el fútbol y quieres colaborar con el equipo que necesita de esta ayuda lo puedes hacer de la siguiente manera. la recaudación se realizará a través de la cuenta bancaria de Stephanie Vásquez Coronel, quien es defensora central del equipo. Se añade la cuenta del BCP: 191-95358218-0-30 así como el CCI: 002-19119535821803052.

Eso sí, no te dejes engañar porque La cuenta de Stephanie Vásquez Coronel es el único medio de recolección de aportes para el Bono Crema. No se pedirán aportes a ningún otro medio. Así que no te detengas y súmate a esta noble y bondadosa causa a favor del plantel del fútbol femenino que está en pleno camino a ser profesionalizado.