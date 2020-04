Diego Guastavino: "Veo muy difícil retirarme en Universitario"

No tiene chapa de ídolo como Lolo Fernández o José Luis Carranza, pero Diego Guastavino ha sabido ganarse el cariño de la hinchada de Universitario de Deportes. En las dos etapas que visitó la crema, dejó una huella imborrable de la cual el uruguayo se siente más que orgulloso.



El popular "Guastashow" o "Guastafino" tatuó su nombre en el corazón de los fanáticos merengues a punta de títulos, garra charrúa, buen fútbol, hermosos goles y un amor por Universitario a prueba de balas. Las temporadas 2013 y 2016-2017 fueron suficientes para lograr aquello que a muchos les costó años.



Con 35 años, Diego Guastavino le sigue dando al fútbol y sigue evocando ese amor eterno por los colores de Universitario de Deportes. Y si bien muchos hinchas de la "U" sueñan con verlo jugar otra vez con la divisa merengue, el uruguayo tiene claro que eso será muy complicado y, quizá, imposible.



En una entrevista exclusiva con La República, el actual volante de Carlos A. Manucci reveló si le gustaría retirarse o no con Universitario de Deportes, así como el gol que más lo marcó.



¿Te gustaría retirarte en Universitario de Deportes?



La verdad que no. Sería hermoso sí, pero creo que sería injusto para muchos jugadores peruanos que han logrado más cosas y no han tenido la chance de retirarse en el club. Para uno que proviene del extranjero es mucho más difícil. En mi caso, si me lo plantean sería hermoso, pero realmente es difícil que ocurra. Yo le tengo un cariño muy grande al club y a la hinchada. Siempre está el afecto de parte de ellos hacia mi parte. Sin embargo, trato de no pensar en eso porque sé que es casi imposible.



¿Fue bonita la experiencia que viviste en 2013?



Sí, como todos los años hubo vaivenes, pero se cerró de la mejor manera, siendo campeón. Se hizo un esfuerzo grande, inmenso, para poder lograrlo. Había un plantel bárbaro y quedó marcado, y que ha quedado para toda la vida.



¿El gol que más recuerdas con Universitario?



El de tiro libre, en la segunda final ante Real Garcilaso o en el Monumental. Tengo bastantes goles lindos con la 'U’, pero el que más me marcó fue ese.