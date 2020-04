Libero TV: ¿Pablo Bengoechea volverá algún día a Alianza Lima?

Pablo Bengoechea se encuentra lejos de Lima, para ser precisos, en Uruguay, pero desde su natal país confirmó que desea ‘algún día’ regresar a Alianza y que mejor que para cuando vuelva Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Carlos Zambrano, en lo que sería el adiós del los dos primeros futbolistas mencionados, vistiendo la camiseta de sus amores.

Pablo Bengoechea se perfila como el entrenador del 2023 para Alianza Lima. Es más, el técnico charrúa dejó un mensaje al pueblo blanquiazul. “Claro que me gustaría, pero el día que me despedí del club también les dije (a los dirigentes) que si algún día quieren que vuelva, tenía que pasar un tiempo”.

Otro de los temas que se tocó fue sobre Universitario. En este caso, el técnico Gregorio Pérez habló de cuándo podría volver el fútbol peruano. Y, en una entrevista paa un medio charrúa vereló que el retorno de la Liga 1 sería recién en julio.

“El fútbol va para un par de meses o tres meses más para reiniciarse”, dijo el técnico de Universitario sobre el difícil momento. Sin embargo, decir que la Liga 1 se reiniciará en julio es ser muy optimista y recién sería en agosto, según comentó Marco Cabrera en Libero TV.

“Fue un hecho particular. Me tocó jugar un clásico, a estadio lleno, pero uno estaba interiorizado en la mañana de ese día que se jugó el partido de que Pablo había renunciado. Porque se dice: Perdió el clásico y tuvo que renunciar y no, dirigió el clásico por un compromiso", dijo Gregorio Pérez sobre la salida de Pablo Bengoechea.