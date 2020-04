Kluiverth Aguilar "Por ahora no me veo viviendo en Inglaterra, sino campeonando con Alianza"

Kluiverth Aguilar cumplió uno de sus sueños a sus cortos 16 años, fichar por Manchester City quien decidirá más adelante si lo tiene en sus filas o lo presta, sin embargó el lateral aseguró que tiene como objetivo primero salir campeón con Alianza Lima.

El joven futbolista reconoció que ya viene intensificando estudios de inglés para no tener problemas con el idioma aunque su sueño es salir campeón con Alianza Lima para luego viajar a Inglaterra.

"Para no tener problemas con el idioma desde febrero estoy estudiando inglés más allá que, por ahora, no me veo viviendo en Inglaterra. Mi objetivo es campeonar este año con Alianza y luego irme para allá", sostuvo en Radio Ovación.

Otro de los grandes retos de Aguilar es llegar a la selección peruana absoluta cuando cumpla entre 18 o 19 años compitiendo con grandes jugadores por un lugar como Luis Advíncula y Aldo Corozo.

"Ahora mí mayor objetivo es llegar a la Selección adulta y sinceramente espero lograrlo cuando cumpla 18 o 19 años. Si ese día llega, seré el más feliz de la tierra y le pelearé el puesto a Corzo, Advíncula o quien esté convocado. Ricardo Gareca es un entrenador espectacular, A-1 y que le hace mucho bien al fútbol peruano.

EL DATO

Kluiverth Aguilar recordó que Carlos Silvestri lo puso de lateral derecho luego que en Sporting Cristal haya jugado de volante central y defensa central.