Gregorio Pérez revela rutina durante cuarentena: "Hago abdominales y fuerza en brazos"

El entrenador de Universitario, Gregorio Pérez, cuenta las horas para retornar al Perú y sacar campeón a la 'crema' tras siete años de espera. El DT uruguayo viene pasando la cuarentena por el coronavirus en su natal Uruguay.

La paralización de todas las actividades, por el confinamiento del COVID-19, obliga a que los diferentes actores del fútbol y demás deportes puedan ejercitarse dentro de sus respectivos domicilios: don 'Goyo' se animó a revelar ciertos hechos.

"Toda la vida hice ejercicio y esto me complica. No tengo más remedio que hacerlo en casa. En el apartamento tengo un circuito de 22 metros y allí voy y vengo. También hago abdominales, fuerza de brazos, todo lo que puedo", indicó el estratega de la 'U'.

Gregorio Pérez debutó como jugador en 1976 en Defensor Sporting. A pesar de solo haber tenido tres años como profesional, fue un destacado mediocampista del referido cuadro 'yoruga': alzó el título de la Copa Libertadores en 1977.

Se inició como DT en 1981 y para el Mundial de Italia 1990 fue convocado por Óscar Washington Tabárez para que forme parte del comando técnico de la selección uruguaya con miras a la Copa del Mundo mencionada.

"Capaz que hago más cuando yo jugaba, pero mirá que corríamos igual, ¿eh? A veces cabecero alguna lámpara de techo o le pego una patada a la silla", cuenta Don Gregorio en una entrevista a "El Observador" de Uruguay.

Luego, indicó que en esta cuarentena cuida todo. "Lavo hasta las bolsas del supermercado. Esto es así, no se sabe qué puede pasar. Me fastidia bastante ver a la gente trotando, jugando, paseando perros, sin tapabocas. A veces hay personas que solo piensan en ellas, es parte del egoísmo. Yo soy consciente y me quedo en casa", agregó el DT "charrúa".

Por último, Pérez espera la definición de su plantel sobre la reducción de sueldos y, además, conocer cuándo se abrirán las fronteras para poder volver al Perú.