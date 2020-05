Gianfranco Chávez: “Mi ídolo en Sporting Cristal es Jorge Soto”

Ya ha pasado más de un mes desde que la Liga 1 se paralizó por el coronavirus, es por ello que muchos futbolistas nacionales se encuentran realizando trabajados de entrenamiento desde sus casas cumpliendo con la cuarentena.

Uno de los jugadores que sigue al pie de la letra las indicaciones de Roberto Mosquera es Gianfranco Chávez, quien sostuvo una amena entrevista con Romina Antoniazzi a través del Instagram oficial de Sporting Cristal.

El central contó cómo se hizo defensor y lo que significa para él estar en el cuadro celeste. “Siempre había jugado de delantero en mi barrio de San Juan de Lurigancho. Fui a una prueba y mi papá puso defensa como puesto alternativo. En las pruebas nos separaron por grupos, 50 se fueron al grupo de delanteros y al final me pusieron en defensa. Me eligieron e ingresé a la Escuela Base de Cristal a los 8 años”, señaló el defensor.

Preguntado sobre quién su ejemplo a seguir en el Rímac, Chávez fue sincero: “Mi ídolo en Cristal es Jorge Soto. He visto en video sus goles. Es un honor saludarlo y cuando lo hago, me da muchas más ganas de poder superarme. Es una muy buena persona”.

Finalmente, acerca de los colores celestes, Gianfranco Chávez se declaró un seguidor más del cuadro rimense. “Siento algo lindo por Cristal. He estado casi 13 años en el club. Es algo inexplicable. Son 12 años que he venido yendo desde mi casa hasta el Rímac. Me siento muy hincha del club, muy identificado. Siempre he estado con la cinta de capitán”, recalcó.

Como se recuerda, tras sobresalir en un partido con Alianza Lima en la temporada pasada, Gianfranco Chávez se ganó el puesto de titular y casi siempre hace dupla con Omar Merlo. Una vez se supere la situación por el coronavirus, espera seguir siendo tomado en cuenta por Roberto Mosquera.