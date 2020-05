Carlos Stein: Jugadores se sienten abandonados y solo cobraron el 40% de marzo

El cuadro que juega en Chiclayo, Carlos Stein, que subió a la Liga 1 esta temporada desde la Copa Perú, tuvo en las últimas semanas cambió de mando en al presidencia. Sin embargo, los problemas se arrastran desde enero. Nada fue normal, nada fue bueno.

La situación en concreto, debido a la paralización del fútbol, es que los jugadores del Carlos Stein no ven solución sobre el pago de sus sueldos. En marzo cobraron solo el 40% y con la promesa de que a la siguiente semana verían el 60% restante.



Y, bueno, nada de nada. Hubo una promesa más de pago para el 20 de abril y no se completaba el pago de marzo y así terminó abril contando ya dos meses sin cobrar. Ya estamos mayo y la situación es alarmante. La directiva no da la cara, no contestan las llamadas (dicen que solo a algunos), y la mayoría de los jugadores se sienten abanadonados.



A esto hay que sumarle que se congeló toda negociación sobre reducción de sueldos por tres meses o aquí hasta diciembre como dijo en un inicio la directiva. Y es que el plantel del Stein considera que primero para negociar o pactar eso se debe cumplir con lo pendiente.

Por último, LÍBERO conoció que la plantilla del Carlos Stein es una de las más bajas del torneo y como se sabe, la nueva directiva recibió los 50 mil dólares de apoyo por parte de la FPF y en los próximos días se estará oficializando, vía FPF, el acuerdo total con el Consorcio del Fútbol (derechos de televisión) y así tendrán otro importante ingreso.