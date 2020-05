Ricardo Gareca quiere nacionalizar a Jonathan Dos Santos, aseguran en Uruguay

Llegó hace cuatro meses a Universitario y se convirtió en un jugador importante para los cremas. Desde su ciudad natal, Salto, Jonathan Dos Santos habló con la prensa uruguaya y contó sobre su estadía en el Perú, la complejidad del campeonato nacional y la presión que gira alrededor del cuadro estudiantil.

Con la camiseta crema anotó seis goles en diez partidos con Universitario (Torneo Apertura y Libertadores), cifra que le permitió ganarse el cariño de los fanáticos cremas. Sin embargo, el medio uruguayo resaltaron que Ricardo Gareca está pendiente de su evolución y considera nacionalizarlo para que pueda defender la Selección Peruana.

"Oficialmente, todavía no me han dicho nada. Sé que lo dice la prensa y que la gente también quiere que me nacionalice. Es algo que me sorprendió bastante porque llevo muy poco tiempo en Universitario, pero es un club muy grande, el más grande de Perú y tiene muchos hinchas. Creo que le caí muy bien a la gente, y no sólo a los hinchas de la 'U'. Y por eso piden que juegue en la selección”, expresó el atacante a Ovación de Uruguay.

A sus 28 años, Dos Santos expresó que tiene tres grandes anhelos: defender la camiseta de Uruguay, jugar en Peñarol o Nacional y ser futbolista profesional. El atacante sabe que es difícil llegar a la 'celeste' por la calidad de jugadores que hay en su posición, por esa razón no rechazaría defender la bicolor.

"Obvio que lo que más me gustaría sería jugar para mi selección, pero tengo claro que es muy difícil con la cantidad de buenos delanteros que tenemos. Soy consciente también que llegar a la selección lleva un proceso. Que el maestro Tabárez maneja un proceso y es respetable. Por eso pienso que si me quieren nacionalizar para que juegue en la selección peruana, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú”, explicó.

Agradece a los hinchas de la 'U'

En los últimos días hubo cuestionamientos por su contrato entre Cerro Largo, dueño de su carta pase, y Universitario. Dos Santos indicó que se siente feliz de defender la casquilla de la 'U' y agradeció a los hinchas por su constante apoyo. El delantero aseguró que la camiseta no le quedó grande y está ilusionado por este reto deportivo.

"Voy a crecer mucho en la U, la presión es muy grande. Es una presión muy grande, pero muy linda al mismo tiempo. Jugar en un grande con tanta gente respaldando es una gran motivación. Gracias a Dios la camiseta no me quedó grande, he intentado retribuir en la cancha el gran respaldo que me ha dado la gente de Universitario”, finalizó.