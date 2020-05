Rubert Quijada "pido disculpas por los venezolanos que hacen cosas malas"

Alianza Lima | Rubert Quijada no es ajeno a la realidad que viven sus compatriotas venezolanos en Perú. Por ello, el defensa victoriano agradeció que le hayan abierto las puertas y pidió disculpas por sus paisanos que dejan mal el nombre de su país.

Rubert Quijada, se refirió a la coyuntura deportiva en Venezuela. "Van muy pocas personas al estadio porque simplemente prefieren comprarse algo de comer y llevar algo a casa que pagar la entrada para ver un partido de fútbol. Soy testigo de que muchos venezolanos están acá trabajando, están acá llevando el pan para ponerlo a la mesa y darle de comer a su familia, eso me pone contento y es algo que agradezco a los peruanos por abrirle las puertas a muchos de mis compatriotas. También pido disculpas por todos esos venezolanos que han venido a hacer cosas malas acá en Perú", indicó.

Respecto a su estadía en Alianza Lima, dijo. "Sorprendido por la hinchada, lo bonito que estaba el ambiente, el estadio. Eso me va a quedar marcado como un recuerdo bastante agradable en mi carrera. He jugado en estadios donde no asisten muchísimas personas, pero lo que viví en la Noche Blanquiazul seguro que perdurará por mucho tiempo. Yo no sabía la pasión de los peruanos por el fútbol, es increíble. Alianza Lima tiene la mejor hinchada del país", declaró al diario La República.

Finalmente, dijo que "Ni en Caracas me reconocían tanto como lo hacen acá en Lima. El cariño que me ha brindado la gente es bastante bonito y por eso siento que tengo la responsabilidad de rendir al máximo dentro de la cancha".

¿Dónde jugó Rubert Quijada?

Rubert Quijada de 31 años, arrancó su carrera en el Zulia el 2008. Luego pasó por Monagas y Caracas FC. Jugar en Alianza Lima, es su primera experiencia a nivel internacional.