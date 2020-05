Juvenal Silva quiere volver a trabajar en Cienciano: "Llevo la camiseta y el corazón rojo"

Cienciano regresó a la Liga 1 Movistar con la consigna de quedarse. El cuadro cusqueño atravesó una severa crisis institucional, pero logró encontrar la luz y está logrando salir hacia adelante. Juvenal Silva, exdirectivo de los rojos, mostró su deseo de regresar a trabajar en el equipo de sus amores.

Silva reveló que se emocionó cuando Cienciano se proclamó campeón de la Liga 2 y se ganó el derecho de regresar a la primera división. El dirigente confesó que no puede trabajar con otra institución deportiva porque quiere volver al cuadro cusqueño.

"En estos momentos, me estoy dando un tiempo necesario para ver mis asuntos personales porque luego volveré a mi club Cienciano. Muchos equipos me pidieron que los asesore, pero llevar la camiseta roja y el corazón rojo me hace pensar solo en mi Cienciano. ¿Cómo es mi relación con Sergio Ludeña? Con él no tengo comunicación aunque sí con mi tocayo Juvenal Farfán", indicó Juvenal Silva a Radio Ovación.

"Yo estuve apoyando a la Universidad Sergio Bernales en Cañete para que su equipo de fútbol logre el ascenso, pero luego tuve que venir a mi tierra y créanme que sigo apoyando y respaldando al club Cienciano del Cusco, por ahora, solo como hincha. Más allá de ello, sin duda una de mis mayores satisfacciones ha sido que el club vuelva a Primera división", agregó.

Finalmente, el exdirigente del 'papá' se refirió a las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol. "Por un fútbol peruano mucho más democrático ojalá que haya consenso para que puedan elegir a un buen presidente en la FPF", finalizó.