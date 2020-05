Jefferson Farfán, sobre su estado de salud: "Voy sintiéndome cada día mejor"

Nunca estará solo. Jefferson Farfán, emblema y autor de uno de los goles que permitió la vuelta de la Selección Peruana a un Mundial, le dedicó un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le mostraron su apoyo durante el período de cuarentena que vive tras contagiarse de COVID-19.

"Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y muestras de cariño. Una parte de todo esto es saber que tenemos a personas que nos apoyan y dan aliento siempre para seguir avanzando", expresó el atacante del Lokomotiv Moscú en su cuenta de Instagram.

"Y desde aquí vamos avanzando, sintiéndonos cada día mejor y fuertes y con la mente siempre en positivo porque hoy fue un buen día, pero mañana será aún mejor porque Dios traza el camino y aquí seguimos fieles en ese trayecto", puntualizó.

Según el médico del Lokomotiv Moscú, Jefferson Farfán superará el coronavirus en el lapso de dos semanas y recién podrá volver a entrenar luego de tres o cuatro semanas, por lo que llegará muy justo al reinicio de la Premier League rusa.

El atacante de 35 años todavía ha jugado en la presente liga rusa debido a la larga duración que le ha tomado recuperarse de la lesión sufrida en la Copa América 2019, sin embargo, su presencia en el reinicio del campeonato se antoja imprescindible para los objetivos de su club: el título o, en el peor de los casos, la clasificación directa a la Champions League.

El futuro de Jefferson Farfán

Próximo a cumplir los 36 y con la crisis económica desatada por el coronavirus, Juan Carlos Oblitas aceptó que es una posibilidad que la 'Foquita' no siga en el Lokomotiv Moscú. "Su situación no me preocupa porque Jefferson saldría con el pase libre y puede jugar en cualquier otro equipo del mundo porque tiene para jugar dos o tres años más como mínimo", aseguró el director deportivo de la FPF.