Paolo De La Haza: "No creo que haya necesidad de aplicar suspensión perfecta en Sport Boys"

La crisis económica provocada por el Coronavirus ha golpeado a todos los clubes profesionales. Paolo De La Haza, referente de Sport Boys, señaló que el plantel está negociando con la directiva rosada para tomar medidas.

"No hay nada claro todavía, la posición de la administración es una, la nuestra es otra, pero las dos partes queremos apoyar al club, sabemos que la pandemia afectó a todas las instituciones, somos conscientes de eso y estamos prestos a poner nuestro granito de arena para apoyar al club.

Aún no hemos cerrado el tema, estamos conversando y viendo lo mejor para la institución. Si no llegamos a ponernos de acuerdo, la suspensión perfecta sería una posición que puede tomar el club, pero no podemos hablar de eso. No creo que haya necesidad de eso, finalmente ellos son los que toman la decisión de qué o no hacer", dijo al periodista Jorge Solari.

Así mismo, De La Haza afirmó que el deseo de todo el gremio futbolístico es volver pronto a los entrenamientos bajo un estricto control sanitario que los proteja de la COVID-19.

"Aceptamos de gran manera que el Gobierno haya aceptado el pedido de la FPF y esperamos que se acepte el protocolo necesario para que podamos volver pronto a los entrenamientos.

Nosotros entrenábamos en distintos lugares, creo que ahora eso no se podrá hacer, tendremos un campo de entrenamiento único, estamos a la espera de que se concrete eso y saber lo que viene", manifestó.