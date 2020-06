Carlos Moreno: “Demostré que no tengo ninguna deuda y espero respuesta de Indecopi”

En declaraciones a Radio Ovación, el administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, señaló que ya se pudo corregir su negativa financiera en las centrales de riesgo (Infocorp) y señaló que espera que el Indecopi le levante la suspensión de su licencia como administrador concursal.

“La resolución del reclamo que presenté al BCP fue corregida por parte de la SBS, eso demuestra que la decisión que tomó Indecopi fue errónea e injusta, basada en documentos desactualizados. Esperamos que tomen en cuenta eso y me levanten el registro", señaló el actual administrador de Universitario de Deportes.

Luego, consultado a fondo sobre sus situaciones financieras, que señala ya están subsanadas, manifestó que “la resolución en mi contra estaba basada en información desactualizada. Cuando Indecopi me hizo la consulta, pude demostrar que yo no tengo ninguna deuda. Este error quedó evidenciado con el reclamo que le hice al BCP, que actualizó la información. Yo me mantengo en el cargo hasta que la Junta no diga lo contrario y establezca un cambio. Espero que mi impugnación se resuelva con la misma rapidez que se hicieron otros trámites”.

De otro lado, Moreno confirmó que ya gestiona un vuelo humanitario para traer de regreso a Perú al técnico Gregorio Pérez junto a Jonathan Dos Santos, Luis Urruti y Federico Alonso. “He conversado personalmente con el profesor Gregorio Pérez, estamos gestionando un vuelo humanitario desde Uruguay no sólo para él y nuestros jugadores, sino para los integrantes de otros clubes que están por allá”, indicó el directivo.

Por último, dio su punto de vista sobre la decisión de la FPF de que el torneo peruano se desarrolle en su totalidad en Lima. “Me parece lo más sensato que el torneo se juegue en Lima. Nosotros vamos a cumplir lo que digan las autoridades de la Liga 1, con Víctor Villavicencio a la cabeza, aunque debemos buscar el beneficio para todos los clubes”, finalizó el administrador merengue.