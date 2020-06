Juan Pajuelo: "No sé si será mucho o poco el tiempo que estaré en Universitario"

El ex futbolista Juan Pajuelo, quien asumió la dirección técnica interina de Universitario tras la salida de Gregorio Pérez, aseguró no tener una idea clara sobre si permanecerá en el primer equipo mucho o poco tiempo debido a la crisis que atraviesa la institución.

"Hemos estado en otra área este año pero ante las circunstancias se nos da la posibilidad de estar otra vez como el año pasado de manera interina. A mí siempre me gusta vivir el momento y el momento nos dice que estamos de manera interina y planificamos todo con esa visión, sabiendo que los actores principales son los jugadores", confesó Juan Pajuelo.

"Intentaremos que se sientan cómodos, tranquilos, no sé si será mucho o poco el tiempo que estaremos ahí pero la idea es ponernos de acuerdo bien para no sobrecargar a los chicos en el tema físico, ya hemos visto en otras ligas que han habido muchas lesiones", agregó el ahora entrenador de Universitario a 'Radio Ovación'.

Eso sí, Juan Pajuelo mostró su felicidad por llegar a liderar al primer equipo de Universitario. "Tomo esto tranquilo, como siempre es un reto personal, agradezco a Dios por la oportunidad que tengo una vez más de estar a cargo del equipo de manera interina, somos del club y estamos siempre para servirle", explicó.

Respecto a la salida de Gregorio Pérez de Universitario, el ex defensa dijo: "No tuve la oportunidad de poder conversar con el 'profe', me hubiera encantado y seguro hubiera sido enriquecedor, una pena por mí pero no se dio. Se nota que es un gran profesional y una excelente persona".

Finalmente, Juan Pajuelo contó que charló con el capitán de Universitario. "Tuve una conversación con José Carvallo, no es un tema fácil para el grupo, quería saber que habían estado haciendo este tiempo en la parte física", concluyó.