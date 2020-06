Liga 1 2020: médico de Sport Boys lamenta tardanza de pruebas moleculares en los clubes

El lunes 22 de junio se reiniciarán los entrenamientos presenciales en la Liga 1 2020, sin embargo existen preocupaciones por parte de algunos médicos de los clubes profesionales por el retraso del cumpliendo del protocolo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Es el caso del doctor de Sport Boys, Luis Cotillo, quien levantó su voz en señal de protesta por saber cuándo se realizarán las pruebas moleculares a los jugadores y plantel rosado.

"No se están haciendo las cosas como lo planificó la misma FPF. Según lo que organizaron ellos, los entrenamientos se iniciaban el día lunes, pero hasta la mañana de hoy recién tuvimos un aviso de que el día viernes se darían las pruebas en teoría en el estadio municipal de ventanilla, sin embargo hasta no realizarlas no podemos asegurar nada. No creo que el equipo reinicie los entrenamientos el lunes", confesó el galeno de Sport Boys.

Asimismo, Cotillo señaló que la demora de la toma de las muestras perjudicaría a Sport Boys en el reinicio de las prácticas, ya que los resultados tardarían entre seis y siete días.

"Si somos un universo de 45 personas, las pruebas las hacen recién el viernes, más la situación de la espera de los resultados, ya perdimos varios días. Son cinco a siete días útiles en promedio, no sabemos ni quién tomará las pruebas. Además, hay que pensar que si los clubes de Lima tenemos problemas con las pruebas, imagínense cómo están los de provincia, que tienen que pensar en el traslado y todo eso", concluyó el médico de Sport Boys.