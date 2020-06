José Corcuera: "El Boys del 2003 para Jorge Sampaoli fue un experimento y casi campeona" | ENTREVISTA

Han pasado años de su retiro, pero en el Callao no se olvidan del "chato" José Corcuera por su trayectoria en Sport Boys. De baja estatura pero fuerte y aguerrido, el exvolante nunca dio una pelota por perdida con la camiseta rosada enfrentándose a sus colegas que incluso le doblaban el tamaño como Flavio Maestri, Luis Alberto Bonnet, entre otros.

LÍBERO charló con José Corcuera y nos confesó que en la actualidad se desempeña como director técnico, además recordó aquellas épocas gloriosas con el Sport Boys de Jorge Sampaoli en el 2003, el año de la huelga de futbolistas.

¿Cuéntale a los fanáticos qué ha sido de tu vida?

Soy entrenador de fútbol, tengo la licencia y también terminé el curso de gestión deportiva, pero con todo esto de la pandemia estoy parado.

¿Lo que más recuerdas de tus tiempos en Sport Boys?

El cariño de la gente. El Boys es un club muy distinto que hay en el torneo peruano. Cada partido se vive una sensación distinta. Tú puedes ir a jugar a cualquier parte, a Cerro de Paso y siempre habrá un hincha del Boys. Es un club que la gente acompaña a muerte. La mejor etapa de mi carrera fue allí. Tuve la intención de terminar mi carrera en el Boys pero no se pudo. El cariño de los hinchas, el aliento, el calentar previo al partido con una orquesta en vivo, el ganar partidos y que la gente se acerque a abrazarte, el que te punteen también (risas). Se extraña esos momentos gloriosos.

¿Te reconocen por las calles?

Sí, cuando voy al Callao me saludan, incluso cuando estoy en otros distintos también lo hacen, se acercan a tomarse fotos. Mi hija que está grande se sorprende y me pregunta por qué me saludan. Es por lo que yo jugué al fútbol les respondo. Es muy lindo.

¿Por tu estatura tuviste algunos problemas en el fútbol o por lo contrario, ser 'chato' tiene sus ventajas?

Lo que me ha caracterizado toda la vida es tener una personalidad muy fuerte. Cuando comencé a jugar al fútbol me miraban mal. Recuerdo cuando llegué al Boys y Ramón Míflin estaba de técnico, yo ya había debutado en Aurích, y me dijo "¿tú con ese tamaño vas a jugar acá?". Lo miré y me dije "uy a este le tengo que comer la cabeza". Y cómo es la vida, Ramón terminó siendo uno de mis viejos en el fútbol, me agarró un cariño. Después vino 'Chalaca' y me hizo jugar, pero luego Míflin volvió al equipo y yo ya era titular.

Y tu conclusión es...

Uno tiene que ganarse en la vida lo que uno pretende. Y sí, el tamaño por ahí hace que algunas personas te miren de reojos pero para mi nunca fue impedimento. Me tocó jugar contra gente alta como Flavio Maestri, Bonnet. Siempre los marcaba y me botaban, me decían "vete por otro lado que eres muy cargoso". Yo nunca le 'arrugué' a nadie.

¿Lo más fuerte que te dijeron dentro de un campo?

Muerto de hambre. Pero eso fue cuando recién jugué en mis primeros años, ya después me fui ganando el respeto.

¿Y te dolió o lo tomaste normal?

Me dolió, para que te voy a mentir, me golpeó mucho. Justamente esa persona era uno de mis ídolos, yo hasta ahora lo admiro y con esa persona hasta compartí vivencias después en la selección. Lo recordamos y nos vaciamos.

No lo quieres revelar, pero al menos una pista...

Nooooooo. Eso quedó allí. Ya te dije la pista, después jugamos en la selección y nos hicimos buenos amigos.

Si eras renegón, ¿imagino que también no te quedabas callado cuando trataban de minimizarte?

Eras no, soy renegón. Tengo poca paciencia y explotó muy rápido. He sabido aguantar patadas, pero cuando yo pateaba quería que no me dijeran nada y había gente que no quería que los toquen. Yo reaccionaba más que todo cuando me decían algo, pero de yo increpar a alguien no tanto. Los árbitros me han tenido bastante paciencia.

¿Qué les dirías a la gente del Boys que en estos momentos no atraviesa una buena situación por la pandemia?

La pandemia ha afectado a todos. Solamente con el diálogo se pueden solucionar muchas cosas. El grupo de jugadores tienen que entender la situación económica del club y la dirigencia también tiene que entender que los futbolistas tienen familias que mantener y pagar muchas cuentas. Solamente con el diálogo habrá una solución.

Solo jugaste en Perú, ¿no tuviste ofertas del exterior y que no sepamos?

Tuve una oportunidad de irme a México en el 2003. Yo estaba en jugando en la sub 23 y me lesioné la rodilla. Después antes de debutar en primera fui a probarme a Suecia, pasé esta prueba pero el club perdió la categoría ese año y falta, de nada sirvió.

¿De la etapa de Jorge Sampaoli en Sport Boys qué recuerdas?

Lo primero que se me viene a la mente es que nos quitaron la posibilidad de campeonar por lo de la huelga del 2003. Fue positivo para los futbolistas pero para el plantel y el club no nos favoreció. Veníamos con todo de atrás repuntando, ganando de local y visita, y nos faltaban algunos partimos para terminar la temporada, nosotros veníamos menor que todos los equipos. Una lástima.

¿Y de Sampaoli? Te fuiste por otro camino (risas)

Es que me da cólera, pero en fin. Su trabajo indudablemente. Sacó de nosotros lo mejor que teníamos dentro y hubiera sido ideal de seguir más con el proceso de Jorge el Boys. Nosotros los jugadores para Sampaoli fuimos como el experimento porque recién comenzaba a dirigir. Ya antes había dirigido al Aurích, pero acá en Boys estuvo a un pasito de hacer historia.

¿A quién admiraste en el fútbol?

Al gordo Ronaldo, Romario. En mi posición a Dunga, me gustaba mucho. Después aquí en el fútbol peruano uno de mis ídolos fue Juan Jayo, Ciurlizza, también Roger Serrano.

¿En la actualidad quién es el mejor en tu posición o digas "este jugador tiene mi estilo"?

El reflejo del jugar moderno es Yotún. Tiene despliegue, marca, recorrido y la entrega de balón limpia que permite al equipo desequilibrar. Muy buen pie, tiene mucha salida. Otro gran jugador bueno es Pedro Aquino, más temperamental, aguerrido, de más marca. Después Remato Tapia por supuesto. Son futbolistas modernos que al mismo tiempo tiene velocidad para atacar.

La última. ¿Qué les dirías a los niños de baja estatura que buscan seguir creciendo en el fútbol?

Que no es un impedimento, no es nada del otro mundo, no es un obstáculo. No tener la estatura de otros no es nada grave. Deben seguir trabajando y tratar de ser mejores cada día y no solamente en el fútbol, también en la vida. No dejen de ser buenas personas. El ser chato tiene ventajas y desventajas, así que hay que aprovechar las ventajas.