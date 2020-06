Benjamín Romero califica de "teléfono malogrado" el lío por la declaración jurada a firmar por los clubes

Se defiende. Benjamín Romero, como cabeza visible del área de marketing de la FPF, aseguró que ha existido un teléfono malogrado entorno a la declaración jurada que deben firmar los clubes de la Liga 1 y que algunos se resisten a poner su rúbrica como Alianza Lima.

"La idea era armar el protocolo, luego elegir como sede Lima, elegir los estadios y que todos los equipos puedan rotar en los mismos, allí parte uno de los teléfonos malogrados ya que no es cierto que, es que se dice que los clubes no tendrán los derechos lo cual no es cierto para nada", expuso el profesional colombiano a 'Impacto Deportivo' de Radio Ovación.

"El torneo se hace de manera seria y al no darse localía cada uno rotará en los estadios pero en cada estadio habrá una valla por cada uno de sus patrocinadores con contrato actual. De esa misma forma en la conferencia de prensa de cada DT estarán de la misma manera, creo que la información se ha distorsionado en el camino", abundó Benjamín Romero.

En ese sentido, el gerente del área de marketing de la FPF explicó que desde "la idea es que los clubes roten por los diferentes estadios, si hubiese un partido Alianza - San Martín se puede dar en el Estadio Nacional o en el Miguel Grau. En este momento la FPF está buscando cerrar los cinco o seis estadios para el torneo. Hay varios escenarios y se están buscando los más factibles".

"La idea principal es poder sacar el torneo adelante y que la Selección en el momento que se den las Eliminatorias puedan tener ritmo de juego, que el universo fútbol se ponga en marcha y que eso traiga muchos beneficios. Todo esto es un tema administrativo y no político", sentenció.

Posición de los principales clubes de la Liga 1

Alianza Lima es el gran opositor a la declaración jurada debido a la decisión de la FPF de condicionar la entrega de pruebas moleculares hasta que se ponga la rúbrica en la documentación presentada a los clubes.

Además, según RPP Noticias, Alianza Lima ve una posible intromisión desde la FPF a no poder colocar paneles publicitarios que sean competencias de los patrocinadores de la Liga 1.

Si bien Sporting Cristal era otro de los opositores, el presidente Joel Rafo confirmó que llegaron a un acuerdo con la federación. "Hace una semana la FPF nos envió la documentación (declaración jurada) y hemos conversado, encontrando acuerdos y sustentando nuestra posición. Poco a poco hemos encontrado consenso en temas donde habían muchas diferencias", indicó.