¡Conmigo, sí juegan!: El plan de Ángel Comizzo con los juveniles de Universitario

En esta tercera etapa de Ángel David Comizzo al frente de Universitario de Deportes, no solo buscará un equipo con más gol, sino también en darle más minutos y tal vez titularato a algunos elementos jóvenes. Y es que el “Indio”, en algo que siempre lo caracterizó, apuesta por la gente de la casa.

Apenas pise Lima, algo que esperan en tienda crema sea máximo la próxima semana, Ángel Comizzo hará una evaluación del plantel, pero LÍBERO conoció que tiene como prioridad recuperar a algunos jugadores que con él tuvieron destacadas actuaciones e iban camino a consolidarse.

El primero en la lista es Brayan Velarde. El juvenil crema, defensor con gran proyección, fue titular para el DT argentino el año pasado e incluso dejando en el banco de suplentes al “Mudo” Rodríguez y Christian Ramos. Luego, ya no tuvo continuidad. Pero, ¿cómo ponerlo y sentar a Federico Alonso o Nelinho Quina? Seguramente se pueda dar una rotación.

Otros que tendrán minutos, continuidad, son Gerson Barreto (muchas veces titular con Comizzo), Nelson Cabanillas, Alexander Succar, y Paulo De La Cruz. Claro, sin dejar de lado a Jesús Barco y Luis Valverde, elementos que tuvieron mucha actividad con el uruguayo Gregorio Pérez. La idea es continuar con esto y que la “U” tenga mayores armas para el Apertura y además pueda pensar en el futuro.

Carlos Moreno expuso sus justificaciones para vuelta de Comizzo a Universitario

Sonaron Omar Asad y hasta Guillermo Sanguinetti, pero al final Carlos Moreno se decantó por Ángel Comizzo. En una entrevista con 'Negrini lo Sabe', el administrador de Universitario enumeró sus razones para traer de vuelta al técnico argentino a Ate.

"Nosotros hemos traído un comando técnico evaluando una serie de aspectos, primero que no excedamos el presupuesto que ya teníamos este año. Segundo el proceso de adaptación, es evidente que tenemos el reinicio del torneo encima, arriesgarnos a traer un comando técnico que no conozca al plantel podría ser complicado y tercero porque el comando técnico de Comizzo ha dado resultados, nos sacó campeones en 2013", expuso Moreno en Radio Ovación.

Ahora bien, el administrador de Universitario zanjó cualquier tipo de polémica entorno a una amistad con Ángel Comizzo. "Yo no tengo amistad con ningún técnico ni con ningún jugador. El gasto del comando técnico es necesario y necesitamos uno que nos traiga resultados pero respetando el presupuesto", afirmó.

A propósito de la vuelta de Comizzo, Carlos Moreno aceptó que buscarán que la relación con la prensa mejore. "La relación con la administración y el plantel es buena, sería ideal que tuviera esta relación también con la prensa. Reconozco que es medio arisco pero malcriado no lo he visto pero trataremos de mejorar eso", indicó.

Gregorio Pérez

El administrador de Universitario recalcó que la salida de Gregorio Pérez se dio por un tema médico y legal, mas no por diferencias con la anterior administración. "Nosotros queríamos contar con él pero pasaba por un tema médico y a partir de eso por un tema legal. Nosotros por proteger al club adicionalmente a la declaración jurada del trabajador íbamos a requerir un documento mediante el cual la familia exonere de responsabilidad al club pero antes de toda declaración jurada había una opinión médica que se debía tener. Sin esa opinión médica ya no valía declaración jurada alguna y el médico del club, el doctor Núñez, no autorizó", señaló.

"El grupo de trabajadores que son considerados población vulnerable no están autorizados por el médico a que hagan trabajo presencial y obviamente si un comando técnico no hace trabajo presencial no sirve de mucho", sentenció.