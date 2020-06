Malher Tressor Moreno reveló polémica cábala de Edgar Ospina en Alianza Lima

Malher Tressor Moreno guarda y gran cariño a Alianza Lima por ser el equipo donde debutó a nivel profesional. El delantero colombiano reveló como se dio su llegada al cuadro victoriano y la curiosa cábala que tenía su entrenador, Edgar Ospina.

El exjugador de Alianza Lima dijo que. "El ‘Peinadito’ (Ospina) me dio la oportunidad. Nunca había jugado a nivel profesional y menos había estado en una pretemporada. Cuando me dieron la ropa de concentración, parecía un niño con traje nuevo, toda la noche me la probé, pero lo más importante fue concentrar con Waldir (Sáenz)", contó para Trome.

Sobre su relación con Waldir Sáenz, agregó. "Todo el año concentré con él. Hasta ahora tenemos buena relación, compartimos muchas cosas y me guió de buena manera. Por donde iba Waldir tenía a los fotógrafos y cámaras de televisión siguiéndolo. Si alguna vez tomamos una cerveza fue en su casa. En esa época, la ‘Urraca’ creo que pagaba por saber dónde andaba, si estaba con vedettes o qué hacía, era impresionante".

Respecto a la cábala que tenía Edgar Ospina ante de cada partido con Alianza Lima, reveló. "De regreso al hotel de concentración pasábamos por la zona donde paraban los homosexuales. Salíamos del cine y era obligatorio pasar por ahí. Eran cinco o diez minutos dando vueltas en el bus. En un año pasamos cada ocho días por allí".

Tressor Moreno también recordó a Claudio Pizarro en el equipo íntimo. "Disfruté seis meses jugando a su lado antes de que se fuera a Alemania. Tenía personalidad, carisma y no era egoísta, me daba pases de gol, era muy bondadoso", cuenta.

Finalmente, sobre la final que perdió ante la U (1999), dijo. "El primer partido fue muy extraño. No había forma de que nos ganaran, pero nos equivocamos, llegó la expulsión de ‘Kukín’ (Flores), después nos hicimos los goles solos (3-0). En la revancha, en Matute, fue complicado, se nos hizo difícil y solo pudimos anotar un gol (1-0)".