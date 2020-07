Gregorio Pérez revela que ha recibido llamadas de dos clubes para volver a dirigir [VIDEO]

Si bien la salida de Gregorio Pérez de Universitario fue muy triste y le dejó un sabor amargo, también le ha significado la posibilidad de abrirse un nuevo camino en su carrera como director técnico y mirar nuevos horizontes.

El uruguayo de extensa trayectoria como entrenador de fútbol confesó haber tenido llamadas de dos clubes extranjeros para volver a dirigir, aunque también especificó que dichos equipos pertenecer a países en los que aún no se ha reiniciado su liga debido a la pandemia.

"Puedo decir que ya tuve dos llamados de distintas ligas del exterior, pero estas aún no han comenzado debido a la pandemia. Cuando todo esto pase, vamos a seguir trabajando", manifestó Pérez para el periodista Nick Negrini de Pulso Sports.

Así mismo volvió a especificar que está muy bien de salud pero no sabe si puede volver a trabajar pues, como se recuerda, él tiene 72 años y es calificado como persona de alto riesgo frente a la COVID-19.

Además, no le cerró las puertas a trabajar en el Perú luego de que todo el tema relacionado a la pandemia termine.

"Yo me encuentro muy bien. No sé si me podrán contratar. Esto no quita la posibilidad de regresar a Perú y poder tener algún trabajo que se encuentre dentro de un proyecto", añadió.