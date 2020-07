Comizzo sobre los problemas administrativos: "Yo trabajo y me debo a la 'U'"

Ángel Comizzo vive su tercera aventura con Universitario de Deportes. El estratega argentino decidió asumir este reto en medio de los problemas administrativos que atraviesa el cuadro crema. Con la ilusión de hacer una buena campaña y lograr el título nacional, tal como lo hizo en el 2013, el entrenador resaltó su compromiso con la institución estudiantil.

Sin entrar en detalles, el DT de la 'U' no quiso hablar sobre los problemas administrativos y señaló que él trabajará para Universitario. Comizzo reconoció que se enamoró del club y cuando le llegó la propuesta le fue imposible decir que "no" a pesar de la pandemia del coronavirus.

"A mí me contrata la ‘U’ y yo trabajo para la ‘U’ y me debo a la ‘U’. No tengo por qué inmiscuirme en situaciones que no me competen, en este caso problemas entre administraciones porque yo no me debo a ellos, me debo al club y a esta camiseta. No trabajo para nadie más", expresó el estratega crema a ESPN FC.

El director técnico se mostró contento por su regreso al club. "La ‘U’ es para mí lo que yo soy para la ‘U’. Es muy difícil ese juego de palabras traducirlo. Hay algo que yo siempre cuento. Lo que es la ‘U’ me lo enseñaron los jugadores del 2013. Yo no sabía lo que era ese sentido de pertenencia tan fuerte que hay y eso me lo enseñaron aquellos jugadores que estuvieron conmigo".

"Antonio Gonzales, Rainer Torres, John Galliquio, José Carvallo, Miguel Torres. Todos esos jugadores más jóvenes que en ese momento apuntaban como Romero, Christofer, como Vargas. Un sinfín de jugadores que estaban muy identificados con la institución, que tenían muy bien puesta la camiseta y que tenían ese sentido de pertenencia que lo hace único. Ellos me enseñaron lo que es la ‘U’. Me identifiqué tanto que tenemos un feeling especial con la ‘U’”, agregó.