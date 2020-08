Wilmar Valencia sobre el debut de Huancayo: "En estos momentos no me preocupa si jugamos o no ante UTC"

A días del reinicio de la Liga 1 2020 el técnico de Sport Huancayo, Wílmar Valencia, señaló que en estos momentos le preocupa poco o nada si se juega el partido ante UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura.

"Definitivamente es una situación muy complicada y difícil que afrontamos hoy en día porque no todos tenemos las mismas edades y las mismas fortalezas. Hay muchachos que tienen el virus y se les pasa sin problema alguna, sin embargo igual contagian a otros. Hoy vemos a mucha gente falleciendo, grave y siguen aumentando los casos, y en nuestro caso puntual estamos pasando unos días muy duros a raíz de unas pruebas rápidas que pasamos el jueves y unas moleculares el día sábado", comentó Wilmar Valencia a Radio Ovación.

"En el grupo hay seis positivos y dos sospechosos por el contacto que tuvieron con los supuestos contagiados y esta razón se canceló nuestro viaje a Lima. Ahora estamos a la espera de saber los resultados de las pruebas moleculares para saber cuál es el siguiente paso, mientras tanto seguimos sin entrenar", agregó el entrenador de Sport Huancayo.

Acto seguido, Wilmar Valencia aseguró que no tiene cabeza para enfrentar a UTC. "En estas circunstancias no hay forma de llegar en óptimas condiciones al reinicio del torneo. Realmente, pese a ser uno de los últimos equipos en arrancar los trabajos y no poder trabajar los domingos por el toque de queda, veníamos haciendo bien las cosas, el ánimo era de los mejores e incluso ya habíamos jugado un partido de práctica. ¿Si pienso en el partido ante UTC? Realmente no es mi prioridad saber si se va a jugar o no, porque ahorita mi única preocupación es la salud del grupo, personal y familiar, esa es mi mayor preocupación. Igual esperaremos el informe de la FPF y ojalá que salgan negativo las pruebas para viajar a Lima y reiniciar con los trabajos", explicó el 'Bam Bam'.

Por último, el DT de Sport Huancayo habló sobre la posibilidad de refuerzos en su equipo. "Yo tengo contacto con el jefe de equipo y el gerente del club y no se ha tocado ese tema. Somos 27 jugadores de los cuales 24 son de campo y hay tres arqueros. Pero, más allá de todo, confío mucho en este plantel y considero que vamos a tener las herramientas necesarias para competir en estas 13 fechas que restan por jugar", concluyó Wilmar Valencia.