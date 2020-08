Mario Salas envía contundente mensaje al mundo Alianza Lima: "El verdadero hincha se queda en casa"

El director técnico de Alianza Lima, Mario Salas, envió un mensaje de concientización para los fanáticos blanquiazules en el cual los exhortó a mantenerse en sus hogares para evitar la propagación del coronavirus y así contribuyan a un posible reinicio de la Liga 1 Movistar.

El entrenador chileno decidió utilizar su cargo para invocar a los hinchas a que respeten las normas, no solo para ayudar al club, sino también para cuiden a sus familias de un posible contagio.

"Querido hincha, el fútbol es mi vida y sé que para ti también lo es. Por eso te pido que valores el esfuerzo de la institución y alientes desde tu casa. Queremos que te cuides y cuides a los tuyos. Esto es un trabajo en equipo. El verdadero hincha se queda en casa", mencionó en el video que publicó Alianza en su Twitter.

Cabe recordar que, de la misma manera, la institución victoriana y el 'Comando Sur' se pronunciaron el último sábado en redes sociales con un 'clip' en el que piden a los seguidores 'íntimos' no realizar actos que atenten contra los protocolos dispuestos para la vuelta al fútbol.

Liga 1 suspendida y reunión en vilo

Cabe recordar que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) suspendió los partidos restantes de la séptima jornada de la Liga 1 debido a la aglomeración y los disturbios generados por los hinchas de Universitario en la previa y durante el partido entre su equipo y Cantolao en el Estadio Nacional.

En ese contexto, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, confirmó que no habrá torneo hasta que no exista un análisis severo de lo sucedido y no se presente las garantías necesarias para su retorno e incluso suspender de forma definitiva es una posibilidad muy grande.

"Acabamos de suspender la Liga 1, no podemos aceptar este tipo de reacciones en medio de esta pandemia. El IPD ya suspendió los partidos restantes y probablemente lo suspenderemos de forma definitiva", aseguró en 'Canal N'.

Se prevé que haya una reunión entre el Gobierno, IPD, Liga 1 y FPF en esta semana para poder llegar a un acuerdo que permita la reanudación del fútbol peruano.